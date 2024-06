Missionné par Moto Magazine pour le nouveau Hors-série Tourisme 2024, je suis le premier participant d’un tour d’Europe de 60 000 km au guidon d’une Ducati Multistrada Rally. Mon objectif ? Rejoindre Besançon dans 8 jours avec 2 000 kilomètres de plus. Nous sommes fin avril, et j’aurais imaginé avoir un temps clément. Hélas, ce fût loin d’être le cas ! Mais cette instabilité climatique m’a permis de tester cette machine dédiée au voyage dans - presque - toutes les conditions.

Les 3 premiers jours

Sorti de Nice, je prends la direction de l’arrière-pays, vers le col du Turini. Mais un violent orage me pousse à rebrousser chemin. Demi-tour vers les Gorges de la Vésubie, le col de Saint Martin, la vallée de la Tinée, les Gorges du Cian... Les petites routes de montagne s’enchaînent. La Multistrada V4 Rally offre un pilotage naturel, entre confort et rigueur.

Mais la neige m’oblige de nouveau à rebrousser chemin, juste avant Barcelonette. Aidé par une météo plus optimiste, je percute que mon choix vestimentaire n’est pas vraiment adapté au parcours... C’est là que j’apprécie la selle et les poignées chauffantes, deux alliés précieux !

S’ensuit trois jours de roulage en Provence-Côte-d’Azur et ses magnifiques routes. Le Col de l’Espigoulier, la montée du Beausset vers le circuit Paul Ricard, les villages du Haut-Var, les Gorges du Verdon... un pur régal, où j’ai pu apprécier la disponibilité et le caractère du moteur de la Multistrada V4 Rally.

4ème jour

Je change de région pour l’Ardèche. Par les départementales, j’enchaîne le Lubéron et le Mont Ventoux. Malgré un grand soleil, le vent souffle par rafales à l’approche de la vallée du Rhône. Protégé derrière le carénage et le réservoir, je file vers Vallon-Pont-D’Arc, en passant par les fameuses Gorges de l’Ardèche et ses belles courbes.

La Multi file à bonne allure, collée au sol avec son châssis et ses suspensions pilotées au fonctionnement irréprochable. Le train avant précis et le couple moteur surmontent chaque virage avec brio. Un pur régal.

5ème jour

Direction l’Auvergne, vers les gorges de l’Altier puis le barrage de Villefort. Zero degré de température, mais le soleil réchauffe l’atmosphère. Les flocons débarquent en attaquant la vallée du Lot en direction de Mende. Il neige quasi-constamment jusqu’à Clermont-Ferrand, ville où je loge ce soir. J’ai rajouté des vêtements techniques à ma tenue ; je subis moins le froid et savoure cette journée : je profite des magnifiques paysages des départementales auvergnates.

6ème jour

Plus de neige, mais les températures demeurent négatives. Direction l’Est afin de rejoindre le Vercors ce soir. Je traverse l’Auvergne, direction Ambert puis le Forez, puis je rejoins Saint-Étienne et le Parc Régional du Pilat par le Col de la Croix Chaubouret. Surprise... proche du sommet, la neige s’invite alors que ma monte de pneus est dédiée à la route.

La vitesse contenue est de mise : première enclenchée, j’atteins enfin le sommet, soulagé. J’explore ensuite le Nord-Ardèche en repassant par le Rhône, en direction de Saint-Martin en Vercors. Et c’est de nouveau la neige qui m’accueille...

7ème jour

Le lendemain, les routes semblent dégagées, bien que les montagnes et champs portent leurs manteaux blancs. Je rejoins le col du Rousset, puis Vassieux en Vercors, connu pour son mémorial et son musée de la Résistance. Seul sur la route, le froid n’entache pas mon plaisir. Les quelques automobilistes croisés se demandent ce que fait un motard sur ces routes verglacées ! Et c’est en passant le col de chaux que je vais leur donner raison : la descente est ombragée, avec quelques plaques de neige sur la route... le tout sous -4 degrés !

A vitesse réduite et sans grosse frayeur, je rejoins la Combe Laval et son superbe point de vue. L’excursion se termine dans le Parc du Vercors et le canyon des Gorges du Nan. J’enchaîne ensuite la Chartreuse par le Col du Granier, le Col du Grand Colombier avec sa vue surplombant le lac du Bourget et les coteaux des vignobles de Savoie pour clore ma journée par le Bugey et le Val d’Amby.

8ème jour

Dernier jour de ce road trip : je dois être à Besançon cet après-midi pour rendre la Multistrada V4 Rally à la concession Moto Box 25. Malgré la pluie, je suis bien ! Je profite des qualités de la Rally en remontant la magnifique vallée de l’Ain, puis le Jura par Clairvaux-les-Lacs et Arbois.

La machine est plaisante à piloter dans ces conditions.

Après 2873 km

J’ai pris énormément de plaisir à voyager avec cette Ducati Multistrada V4 Rally, en dépit de mon appréhension face à l’électronique embarquée et de son moteur très performant . J’ai découvert une moto capable d’associer confort et performances, qui offre à la fois du caractère mais aussi de la prévenance. Un road trip qui restera comme un de mes très bons moments à moto.