La Bantam 350 est à peine présentée (et essayée par Philippe), que BSA embraye sur un nouveau modèle issu de sa nouvelle plateforme : la Thunderbolt 350, un petit trail baroudeur façon Royal Enfield Himalayan 410.

On s’éloigne du style classique initié par la belle BSA Gold Star 650 (et de la Thunderbolt originale des années 60/70), mais on reste dans le néo-rétro plutôt soigné. Avec son garde-boue en bec, son porte-bagage, son double optique et ses carénages, le look façon rallye-raid des années 80 en impose.

Une moto qui se veut polyvalente sur routes et chemins, avec des équipements raccords : roues de 21 et 17 pouces avec pneus mixtes Dunlop, suspensions à grands débattements (200 et 180 mm), repose-pieds enduro, bulle réglable, sabot moteur et protège-mains.

La selle plate permet, comme il est coutume de voir sur les trails aventureux, de se mouvoir et de facilement changer de position de conduite, debout ou assis.

La BSA Thunderbolt 350 est motorisée par le monocylindre de 334 cm3 de la Bantam 350, développant 29 ch à 8000 tr/min et 29,5 Nm de couple à 5 800 tr/min. Il est associé à une boite 6 rapports. Un contrôle de traction et un ABS réglable sur 3 niveaux (Rain, Road, Off-Road) peaufinent sa dotation techno, tout comme l’écran TFT et le port USB au guidon.

Sa hauteur de selle est de 815 mm et son poids affiche 185 kg. Des chiffres raisonnables qui devraient rendre la machine accessible au plus grande nombre. Le réservoir de 15,5 litres, vu la faible conso du petit mono BSA, devrait assurer une très bonne autonomie.

Pas de tarif annoncé pour le moment, ni de date de commercialisation. Mais on peut d’ores et déjà tabler sur un prix autour des 6000 euros.

BSA Thunderbolt 350 : fiche technique

Moteur :

Type : monocylindre à refroidissement liquide

Cylindrée : 334 cm3

Puissance : 29,16 cv à 8000 tr/min

Couple : 29,56 Nm à 5800 tr/min

Boite de vitesse : 6 rapports

Transmission finale : par chaine

Partie cycle :

Cadre : berceau en tubes d’acier

Suspension avant : Fourche inversée de 41 mm, débattement de 200 mm

Suspension arrière : amortisseur monoshock réglable, débattement de 180 mm

Roues : jantes à rayons, 21 pouces à l’avant et 17 pouces à l’arrière

Pneu avant : 90/90-21

Pneu arrière : 130/80-17

Frein avant : disque de 320 mm, étrier flottant

Frein arrière : disque de 240 mm, étrier flottant

Dimensions et poids :

Empattement : 1465 mm

Hauteur de selle : 815 mm

Angle de chasse : 25°

Poids : 185 kg à sec

Réservoir : 15,5 litres

Équipements :

Ecran TFT connecté, port USB, contrôle de traction, ABS réglable, repose-pieds enduro, bulle réglable, sabot moteur, protège-mains

Prix : NC