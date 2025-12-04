BMW R 1300 GS 2026 : fiche technique
Moteur :
Type : Boxer bicylindre à plat, 4T, refroidissement par air/liquide, 2 ACT, arbre d’équilibrage central, BMW ShiftCam pour la commande variable d’arbre à cames d’admission, 4 soupapes par cylindre, Euro 5
Cylindrée : 1300 cm3 (106,5 x 73 mm)
Puissance : 145 ch (107 kW) à 7750 tours/minute
Couple : 149 Nm à 6500 tours/minute
Allumage : Electronique
Alimentation : Injection électronique, accélérateur électronique, gestion BMS-O
Mode de conduite ; Road, Rain, Eco, Enduro
Transmission :
Embrayage : Multi disques à bain d’huile avec antidribble
Boîte de vitesses : 6 rapports
Transmission finale : Par cardan
Partie cycle :
Cadre : Cadre en deux parties, moteur porteur
Suspension avant : BMW Motorrad EVO Telelever avec ressort et amortisseur central, débattement de 190 mm
Suspension arrière : Monobras oscillant en aluminium coulé, BMW Motorrad EVO Paralever II, jambe de suspension WAD, réglage hydraulique, débattement de 200 mm
Angle de chasse : 63,8°
Chasse à la roue : 112 mm
Frein avant : Double disque flottant de 310 mm, étriers radiaux 4 pistons, ABS en courbe BMW Motorrad Pro
Frein arrière : Simple disque de 285 mm, étrier flottant 2 pistons, ABS BMW Motorrad Pro
Roues : Jantes alliage de 19 (avant) et 17 pouces (arrière)
Pneus : 120/70 R 19 (avant) 170/60 R 17 (arrière)
Dimensions / poids :
Longueur : 2212 mm
Largeur : 1000 mm
Empattement : 1518 mm
Hauteur de selle : 850 mm
Réservoir : 19 litres
Poids : 237 kg en ordre de marche
Equipement :
Compartiment smartphone
Compteur TFT connecté de 6.5 pouces
Port USB et prise 12 volts
Coloris et prix :
Coloris : Banc, noir, bleu, vert
Prix : A partir de 21 300 euros
BMW R 1300 RT 2026 : fiche technique
Moteur :
Puissance : 145 ch à 7750 tr/min
Type : Moteur bicylindres "Boxer" quatre temps
Cylindrée : 1 300 cm³
Couple max. : 149 Nm à 6 500 tr/min
Consommation aux 100 km selon WMTC : 4,9 l
Transmission :
Embrayage : Bain d’huile multidisque, antidribble, à commande hydraulique
Boîte de vitesses : 6 rapports à commande par crabots
Transmission secondaire : Cardan
Partie cycle :
Cadre : cadre principal et cadre arrière boulonné, moteur intégré à fonction porteuse
Guidage de la roue avant / suspension : BMW Motorrad EVO-Telelever, inclinaison du guidon découplée par un élément flexible, amortisseur central
Guidage de la roue arrière / suspension :Paralever EVO BMW Motorrad, monobras oscillant en fonte d’aluminium, axe de roulement de bras oscillant continu, jambe de suspension centrale
Débattement avant / arrière : 149 mm / 158 mm
Empattement : 1 500 mm
Chasse : 121,5 mm
Dimensions jante avant : 3,50 x 17"
Dimensions jante arrière : 6,00 x 17"
Pneumatique avant : 120/70 ZR17
Pneumatique arrière : 190/55 ZR17
Frein avant : Frein à double disque, diamètre 310 mm, étrier radial à 4 pistons
Frein arrière : Frein monodisque, diamètre 285 mm, étrier flottant à double piston
ABS : ABS Pro intégral BMW Motorrad (fonction de freinage intégrale, optimisée pour les positions inclinées)
Dimensions / poids :
Hauteur de selle : 820 / 840 mm (selle confort basse : 780 / 800 mm, selle confort : 825 / 845 mm, selle confort haute : 840 / 860 mm)
Capacité utile du réservoir : 24 l
Longueur : 2 229 mm
Hauteur : 1 387 mm (avec bulle)
Largeur : 971 mm (rétroviseurs inclus)
Poids à sec : 265 kg
Poids à vide en ordre de marche, tous pleins faits : 281 kg
Prix : à partir de 24 400 euros