BMW R 1300 GS 2026 : fiche technique

Moteur :

Type : Boxer bicylindre à plat, 4T, refroidissement par air/liquide, 2 ACT, arbre d’équilibrage central, BMW ShiftCam pour la commande variable d’arbre à cames d’admission, 4 soupapes par cylindre, Euro 5

Cylindrée : 1300 cm3 (106,5 x 73 mm)

Puissance : 145 ch (107 kW) à 7750 tours/minute

Couple : 149 Nm à 6500 tours/minute

Allumage : Electronique

Alimentation : Injection électronique, accélérateur électronique, gestion BMS-O

Mode de conduite ; Road, Rain, Eco, Enduro

Transmission :

Embrayage : Multi disques à bain d’huile avec antidribble

Boîte de vitesses : 6 rapports

Transmission finale : Par cardan

Partie cycle :

Cadre : Cadre en deux parties, moteur porteur

Suspension avant : BMW Motorrad EVO Telelever avec ressort et amortisseur central, débattement de 190 mm

Suspension arrière : Monobras oscillant en aluminium coulé, BMW Motorrad EVO Paralever II, jambe de suspension WAD, réglage hydraulique, débattement de 200 mm

Angle de chasse : 63,8°

Chasse à la roue : 112 mm

Frein avant : Double disque flottant de 310 mm, étriers radiaux 4 pistons, ABS en courbe BMW Motorrad Pro

Frein arrière : Simple disque de 285 mm, étrier flottant 2 pistons, ABS BMW Motorrad Pro

Roues : Jantes alliage de 19 (avant) et 17 pouces (arrière)

Pneus : 120/70 R 19 (avant) 170/60 R 17 (arrière)

Dimensions / poids :

Longueur : 2212 mm

Largeur : 1000 mm

Empattement : 1518 mm

Hauteur de selle : 850 mm

Réservoir : 19 litres

Poids : 237 kg en ordre de marche

Equipement :

Compartiment smartphone

Compteur TFT connecté de 6.5 pouces

Port USB et prise 12 volts

Coloris et prix :

Coloris : Banc, noir, bleu, vert

Prix : A partir de 21 300 euros

BMW R 1300 RT 2026 : fiche technique

Moteur :

Puissance : 145 ch à 7750 tr/min

Type : Moteur bicylindres "Boxer" quatre temps

Cylindrée : 1 300 cm³

Couple max. : 149 Nm à 6 500 tr/min

Consommation aux 100 km selon WMTC : 4,9 l

Transmission :

Embrayage : Bain d’huile multidisque, antidribble, à commande hydraulique

Boîte de vitesses : 6 rapports à commande par crabots

Transmission secondaire : Cardan

Partie cycle :

Cadre : cadre principal et cadre arrière boulonné, moteur intégré à fonction porteuse

Guidage de la roue avant / suspension : BMW Motorrad EVO-Telelever, inclinaison du guidon découplée par un élément flexible, amortisseur central

Guidage de la roue arrière / suspension :Paralever EVO BMW Motorrad, monobras oscillant en fonte d’aluminium, axe de roulement de bras oscillant continu, jambe de suspension centrale

Débattement avant / arrière : 149 mm / 158 mm

Empattement : 1 500 mm

Chasse : 121,5 mm

Dimensions jante avant : 3,50 x 17"

Dimensions jante arrière : 6,00 x 17"

Pneumatique avant : 120/70 ZR17

Pneumatique arrière : 190/55 ZR17

Frein avant : Frein à double disque, diamètre 310 mm, étrier radial à 4 pistons

Frein arrière : Frein monodisque, diamètre 285 mm, étrier flottant à double piston

ABS : ABS Pro intégral BMW Motorrad (fonction de freinage intégrale, optimisée pour les positions inclinées)

Dimensions / poids :

Hauteur de selle : 820 / 840 mm (selle confort basse : 780 / 800 mm, selle confort : 825 / 845 mm, selle confort haute : 840 / 860 mm)

Capacité utile du réservoir : 24 l

Longueur : 2 229 mm

Hauteur : 1 387 mm (avec bulle)

Largeur : 971 mm (rétroviseurs inclus)

Poids à sec : 265 kg

Poids à vide en ordre de marche, tous pleins faits : 281 kg

Prix : à partir de 24 400 euros