Dévoilée en première mondiale sur le salon milanais, la BMW F 450 GS 2026 sort de son état de concept. Nativement A2 avec son bicylindre inédit de 420 cm³, elle est accessible a bien des égards avec son poids contenu de 178 kg en ordre de marche et son prix d’attaque à 7 500 euros. Elle s’inspire de la R 1300 GS esthétiquement.

Autant dire que les CFMoto 450 MT, Royal Enfield Himalayan 450 et la nouvelle Kawasaki KLE500 n’ont qu’à bien se tenir !

Moteur et électronique

Le bicylindre de 420 cm3 refroidi par liquide, calé à 135° et associé à une boite 6 vitesses développe 47,6 ch à 8 750 tr/min et 43 Nm de couple à 6 750 tr/min.

Ses performances sont ajustables suivant 4 modes (Rain, Road, Enduro, Pro en option) et domptées - de série ! - par un ABS Pro sur l’angle, un contrôle du freinage (DBC), un contrôle de traction (DTC) et un contrôle du frein moteur (MSR). L’attirail se gère sur un écran TFT connecté de 6,5 pouces.

Un éclairage full LED, des poignées chauffantes, un port USB-C et des leviers réglables sont également fournis de série. En option, la moto pourra embarquer un shifter Pro bidirectionnel et l’Easy Ride Clutch, système permettant de passer les rapports à la volée, même à l’arrêt.

Une partie cycle robuste et polyvalente

Le cadre périmétrique en acier tubulaire est suspendu par une fourche inversée KYB de 43 mm à l’avant et un amortisseur KYB réglable à l’arrière (180 mm de débattement pour l’ensemble). L’étrier Brembo monobloc 4 pistons à l’avant (disque de 310 mm) et l’étrier flottant double piston à l’arrière (disque de 240 mm) devraient assurer des freinages vigoureux et suffisant. Les jantes alliages de 19 et 17 pouces (rayons en option) sont chaussées par des pneus mixtes Metzeler en 100/90 et 130/80.

La hauteur de selle culminant à 845 mm (830 mm ou 865 mm en option) devrait offrir une large accessibilité à tous les gabarits. Le réservoir, ergonomique pour les positions assises ou debout, offre 14 litres de contenance.

Prix et finitions

BMW propose quatre packs "Style" pour personnaliser la moto :

Le style "Cosmic Black" et son coloris noir en entrée de gamme

Le style "Exclusive" (+ 305 euros) comprenant repose-pieds tout-terrain, protège-mains, protection moteur, modes de conduite Pro, assistant de changement de vitesse Pro et bulle transparente

Le style "Sport" (+ 455 euros) avec l’équipement du style "Exclusive", une livrée rouge racing et des suspensions sport

et des suspensions sport Le style "GS Trophy" (+ 780 euros) et son bleu glacier. Ce pack est bardé d’équipements techno et d’accessoires pour l’aventure : shifter Pro avec Easy Ride Clutch (ERC), mode pilotage Pro, suspensions sport, protège-mains, bulle teintée, sabot moteur en aluminium et repose-pieds Enduro.

La BMW F 450 GS sera disponible courant 2026 à 7500 euros en prix de départ.

BMW F 450 GS : fiche technique

Moteur :

Type : Bicylindre parallèle en ligne, 4 temps

Cylindrée : 420 cm³

Refroidissement : Liquide

Alésage x Course : 70 mm x 54,6 mm

Taux de compression : 11,8:1

Puissance maximale : 47,6 ch (35 kW) à 8 750 tr/min

Couple maximal : 43 Nm à 6 750 tr/min

Transmission :

Boîte de vitesses : Manuelle, 6 rapports

Embrayage : Multidisque en bain d’huile, antidribble

Option : Easy Ride Clutch (embrayage semi-automatique)

Partie cycle :

Cadre : Acier à double berceau

Empattement : 1 450 mm

Garde au sol : 220 mm

Suspension avant : Fourche inversée KYB de 43 mm, débattement 180 mm

Suspension arrière : Mono-amortisseur KYB réglable en précharge, débattement 180 mm

Frein avant : Double disque de 300 mm, étriers 2 pistons, ABS

Frein arrière : Disque simple de 265 mm, étrier 1 piston, ABS

Jantes : alliage, 19" avant et 17" arrière (rayons en option)

Pneus : 100/90 R19 (avant), 130/80 R17 (arrière)

Dimensions et poids :

Empattement : 1.465 mm

Longueur : 2.161 mm

Largeur : 869 mm

Hauteur de selle : 845 mm

Poids : 178 kg en ordre de marche

Réservoir : 14 litres

Prix : à partir de 7 500 euros