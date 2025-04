Acerbis Italia, l’un des plus grands accessoiriste moto et Bagster, marque française importante dans le domaine de la sellerie et de la bagagerie moto, annoncent un partenariat stratégique d’expansion, notamment à l’international. Un renforcement majeur visant à rendre leurs produits complémentaires et toujours plus qualitatifs à l’échelle mondiale. Leurs expertises respectives permettront de développer de nouvelles gammes de produits.

Un échange de bons procédés

Grâce à Bagster, Acerbis aura une meilleure position pour accroitre sa présence en France. Bagster, de son coté, profitera du réseau de distribution mondial d’Acerbis pour gagner de nouveaux marchés. L’expertise d’Acerbis dans le domaine du technopolymère (matériaux haute performance) offrira de nouvelles voies de développement à l’équipementier français.

Guido Acerbis, PDG d’Acerbis Italia : "La France est un marché clé pour nous, et avec Bagster, nous pourrons mieux superviser ce territoire, en tirant parti de l’histoire de la marque et de sa profonde connaissance de l’industrie. Nous avons un grand respect pour l’héritage de Bagster et sommes enthousiastes à l’idée de travailler ensemble pour développer des solutions de plus en plus innovantes pour les pilotes".

L’association sera effective fin avril 2025.