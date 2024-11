Rappelez-vous, quand fut lancée la DR-Z400S en 2000. Un petit trail léger qui pesait 132 kg à sec, volontaire avec son mono 4-temps de 398 cm3, assez haut avec ses 940 mm de hauteur de selle, au comportement plutôt sportif, mais aussi très à l’aise sur route.

Sa carrière fut courte en France puisqu’il sortira du catalogue de l’importateur en 2004, remplacé l’année suivante par une version supermotard, la SM, qui ne sera distribuée que deux ans, celle-ci s’arrêtant en 2006. Pour autant, jusqu’à cette année, les DR-Z400S et SM étaient toujours produites, et notamment commercialisées aux États-Unis. Qu’importe, Suzuki corrige le tir et lance aujourd’hui deux superbes versions de cette nouvelle 400 baptisées DR-Z4S et SM.

Différences de genre

Les deux motos se ressemblent dans les grandes lignes, mais quelques aspects différencient les deux catégories. Le trail dispose d’une hauteur de selle supérieure, 920 mm contre 890 pour la SM, du fait de débattements de suspensions plus importants.

La fourche inversée possède 280 mm de débattement contre 260 pour la SM, tandis que le monoamortisseur arrière offre 296 mm de débattement sur le trail contre 277 sur la supermot’. On retrouve aussi une garde au sol plus conséquente pour le tout-terrain avec 300 mm contre 260 pour la routière. Les pneus sont montés en radial sur les deux motos, avec des dimensions de 80/100x21 à l’avant et 120/80x18 à l’arrière sur le trail et 120/70x17 et 140/70x17 pour la SM.

La machine prend en revanche un peu de poids par rapport à sa devancière avec 151 kg en TT et 154 kg pour la version route : un embonpoint hélas à mettre au profit de la modernité, puisque les machines s’équipent d’une électronique complète, d’un ABS, d’un nouveau cadre à double longeron (contre un colonne centrale auparavant) et d’un dispositif pour satisfaire à la norme Euro 5+, dont un double catalyseur dans la ligne d’échappement. Enfin, concernant l’ABS, c’est une première, il peut être totalement déconnecté sur les roues avant et arrière sur la version trail. Tandis que sur la SM, seul l’arrière peut être coupé (identique aussi sur le trail).

Tronc commun

Pour le reste, ces deux motos se ressemblent en tout point. À commencer par son monocylindre qui cube 398 cm, mais qui a entièrement été revu, notamment pour répondre à la norme Euro 5+, mais surtout pour offrir une plus grande précision sur toute sa plage d’utilisation.

Certes, il perd deux chevaux en puissance maxi (38 ch à 8 000 tr/min contre 40 ch à 7 600 tr/min sur l’ancien modèle) et un poil de couple (38 Nm à 6 500 tr/min contre 39 Nm à 6 600 tr/min), mais ses courbes de puissance et de couple sont supérieures sur la première partie du compte-tours afin d’augmenter l’agrément de conduite sur ces régimes très fréquents.

La culasse a été entièrement revue avec de nouvelles soupapes, un nouveau piston pour réduire les pertes mécaniques, un double allumage, des arbres à cames repensés avec des profils optimisés, les carters de vilebrequin ont eux aussi améliorés, et l’embrayage reçoit le système d’assistance SCAS. L’accélérateur s’équipe bien sûr d’un ride-by-wire qui commande une injection de 42 mm, le tout étant associé à une nouvelle boîte à air.

Côté électronique, les DR-Z4S et SM 2025 s’équipent de la panoplie Suzuki avec le système de démarrage simplifié (Easy Start System), trois modes de conduite (SDMS) qui se composent ainsi : “A” pour une accélération franche, “B” pour une courbe plus linéaire et “C” pour le mode confort avec une réponse plus douce. Elle se dote aussi d’un système de contrôle de traction (STCS) qui permet de régler l’arrière sur quatre modes également : “1” pour le sec, “2” pour les conditions humides, “G” pour le mode “Gravel” en tout-terrain et un mode “Off” supplémentaire.

Enfin, son petit tableau de bord LCD intègre tout ce qu’il faut pour gérer les paramètres de la machine, ainsi qu’un indicateur de rapport de boîte, une jauge d’essence et une horloge, le tout commandé par le désormais classique bouton Suzuki placé au commodo gauche.

Suzuki DRZ-4S et DRZ-SM 2025 : l’essentiel

• Monocylindre de 398 cm3 remis entièrement à jour

• Quatre soupapes (deux en titane pour l’admission, deux remplies au sodium pour l’échappement)

• Double arbre à cames avec profil différent

• Double allumage

• Nouveau piston pour réduire les pertes mécaniques

• Injection de 42 mm

• Norme Euro 5+

• Accélérateur ride-by-wire

• Démarrage simplifié (SESS, Suzuki Easy Start System)

• 3 modes de conduite : A, B, C (SDMS, Suzuki Drive Mode Selector)

• Embrayage assisté (SCAS)

• Contrôle de traction (STCS, Suzuki Traction Control System) avec un mode G (Gravel)

• ABS désactivable pour la roue arrière et les deux roues

• Nouvelle boîte à air optimisé

• Nouveau cadre à double longeron

• Fourche inversée et amortisseur KYB entièrement réglables

• Tableau de bord LCD

• Éclairage complet à leds

• Pneus radiaux IRC de 21 à l’avant et 18 à l’arrière pour la S

• Pneus radiaux Dunlop en 17 pouces pour la SM

Suzuki DRZ-4S et DRZ-SM 2025 : fiche technique

Monocylindre à refroidissement liquide, 398 cm3, 38 ch, 37 N.m, réservoir 8,7 litres, poids 151 kg (154 kg pour la SM), hauteur de selle 920 mm (890 mm pour la SM)