Roof Djagger : les premières caractéristiques
Casque intégral, compact et polyvalent
Homologation ECE 22-06
Stabilité et insonorisation accrue
Ouverture occipitale, par l’arrière
Absence de jugulaire
Pas de pare-soleil, mais écran photochromique de série
Ouverture facile à l’avant pour les secours, sans atteinte au rachis cervical
Intègre la technologie du Roof RO200
Poids de 1350 gr en version carbone
Une seule taille de coque (taille de 54 à 62)
Disponibilité : mi-2026
Tarif : 800 euros (estimation Moto Magazine)