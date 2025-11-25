Roof Djagger : les premières caractéristiques

Casque intégral, compact et polyvalent

Homologation ECE 22-06

Stabilité et insonorisation accrue

Ouverture occipitale, par l’arrière

Absence de jugulaire

Pas de pare-soleil, mais écran photochromique de série

Ouverture facile à l’avant pour les secours, sans atteinte au rachis cervical

Intègre la technologie du Roof RO200

Poids de 1350 gr en version carbone

Une seule taille de coque (taille de 54 à 62)

Disponibilité : mi-2026

Tarif : 800 euros (estimation Moto Magazine)