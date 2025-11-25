  1. Vous êtes ici : 
Roof Djagger : les premières caractéristiques

- Casque intégral, compact et polyvalent
- Homologation ECE 22-06
- Stabilité et insonorisation accrue
- Ouverture occipitale, par l’arrière
- Absence de jugulaire
- Pas de pare-soleil, mais écran photochromique de série
- Ouverture facile à l’avant pour les secours, sans atteinte au rachis cervical
- Intègre la technologie du Roof RO200
- Poids de 1350 gr en version carbone
- Une seule taille de coque (taille de 54 à 62)

Disponibilité : mi-2026
Tarif : 800 euros (estimation Moto Magazine)

