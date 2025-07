Comme vous avez pu le lire dans notre dossier Brough Superior (voir Moto Magazine n°421), le constructeur français ne fait pas dans la demi-mesure avec ses motos. Réalisées avec un savoir faire artisanal et des matériaux nobles, leurs sculptures mécaniques ne laissent pas indifférents.

Les toulousains, chapeauté par Thierry Henriette (ex-Boxer Design), s’associent cette fois-ci avec l’horloger suisse Richard Mille pour réaliser une nouvelle oeuvre d’art : la Brough Superior RMB01.

La moto s’inspire des motos de course du début du 20ème siècle, les fameuses "Board Trackers". On y retrouve quelques caractéristiques, telles qu’un réservoir allongé, une petite selle et un style global élancé. Et tout comme sur ces motos d’antan, la position de conduite de la RMB01 est basculée vers l’avant, avec une mécanique noir et chrome mise en valeur.

Entièrement faite à la main, la moto repose sur un cadre en aluminium, un exosquelette autoportant en carbone et une fourche de type Fior à double triangulation. Le tout est greffé à un V-Twin Turbo de 997 cm3 développant 130 ch .

La patte de Richard Mille est visible sur le compteur mécanique, la fourche et les jantes, qui reproduisent, en roulant, des mouvements d’engrenages horlogers.

Brough Superior annonce ne produire "que" 150 exemplaires de la RMB01, déclinée en seulement 3 coloris. Le prix n’a pas encore été communiqué, mais on l’imagine aisément au dessus des 100 000 euros.

Brough Superior RMB01 : fiche technique

Dimensions :

Longueur : 2114mm

Largeur : 725,5mm

Hauteur de selle : 808mm

Empattement : 1493mm

Moteur :

Moteur turbo de 997 cm3, Bicylindre en V à 88°, DOHC, 4 temps, refroidissement liquide, 4 soupapes par cylindre, entraînement de distribution composite par chaine et engrenage

Puissance : 130 ch

Couple : NC

Boite de vitesses : 6 rapports

Embrayage : Multi-disque en bain d’huile avec commande hydrolique, anti-dribble

Partie cycle :

Cadre : Cadre en aluminium usiné avec moteur porteur et exosquelette en carbone forgé

Suspension avant : Type Fior avec fourche en aluminium usiné, double triangle articulé et amortisseur réglable en pré-charge et détente, débattement de 85mm

Suspension arrière : Bras oscillant en aluminium usiné pivotant dans des carters moteur, amortisseur réglable en précharge et détente, débattement 113mm

Frein avant : Deux disques flottants en acier inox 320mm. Étrier Beringer 4D quatres pistons à fixation radiale

Frein arrière : Disque en acier inox 230mm. Etrier Beringer à deux pistons

Pneu avant : 120/70 R17 58W x 3.50 pouces

Pneu arrière : 200/55 R18 78W 6 pouces

Poids : NC