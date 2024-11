QJMotor SRK 921 RR 2025

Pour débuter, QJMotor présente une sportive, baptisée SRK 921 RR. Motorisé par une 4-cylindres en ligne à seize soupapes de 921 cm3, répondant à la norme Euro 5+, ce modèle développe la bagatelle de 163 ch à 13 600 tr/min. Son couple maxi est quant à lui de 90 Nm à 11 000 tr/min. Pas mal !

Elle est équipée d’une suspension Marzocchi à l’avant et d’un amortisseur de direction de la même marque à l’arrière. Son freinage est signé Brembo avec des étriers à fixation radiale munis de quatre pistons opposés. Ses pneus sont en 120/70-17 à l’avant et 190/50-17 à l’arrière. Signés Pirelli, ils sont montés sur de très belles jantes, mises en évidence par l’adoption d’un monobras oscillant.

Le silencieux d’échappement rappelle un peu ceux des MV Agusta : les quatre sorties s’étirent vers le haut en suivant la roue arrière, sans jamais couvrir la jante. Superbe ! De plus, les repose-pieds pilotes sont réglables de part et d’autre.

La SRK 921 RR possède en outre un tableau de bord TFT, des feux à leds et des prises USB-A et USB-C. Pour l’heure, l’importateur ne nous a pas informés sur la technologie électronique embarquée, même si l’ABS sera bien entendu présent. Sa hauteur de selle est de 835 mm, et son poids en ordre de marche est de 223 kg. Vivement l’essai !

QJMotor SRK 921 RR 2025 : fiche technique, dispo et prix

4-cylindres en ligne à refroidissement liquide, 921 cm3, 163 ch, 90 N.m, réservoir 16 litres, poids en ordre de marche 223 kg, hauteur de selle 835 mm

Prix : 13 999 €

Disponible : courant avril 2025

QJMotor SRK 600 RS

La QJMotor SRK 600 RS vient épauler la SRK 921 RR dans la catégorie “Sport Racing” du constructeur chinois. Avec un twin à 8 soupapes, elle propose une puissance modeste de 56 ch à 8 250 tr/min pour un couple maxi de 54 Nm à 5 500 tr/min. Équipée d’une fourche Marzocchi et d’un freinage Brembo, elle se présente comme une petite sportive charmeuse. Avec une hauteur de selle plutôt basse à 770 mm, et un poids tous pleins faits de 194 kg, la SRK 600 RS devrait se laisser guider facilement. Notez qu’elle est également disponible en version A2.

QJMotor SRK 600 RS 2025 : fiche technique, dispo et prix

Bicylindre en ligne à refroidissement liquide, 554 cm3, 56 ch, 54 N.m, réservoir 16,5 litres, poids en ordre de marche 194 kg, hauteur de selle 770 mm

Prix : 6 499 €

Disponible : courant avril 2025

QJMotor SRK 900

La SRK , c’est la nouveauté roadster de QJMotor. Son twin en ligne développe 95 ch à 9 000 tr/min et 90 Nm à 6 500 tr/min. Il s’agit là du même moteur qui équipe la SRT 900 SX Touring, mais avec 43 kg de moins sur la balance. Avec une hauteur de selle à 810 mm et 17,8 litres de réservoir, cette SRK 900 devrait être capable de rivaliser avec quelques concurrentes de sa catégorie. Une version A2 est disponible.

QJMotor SRK 900 2025 : fiche technique, dispo et prix

Bicylindre en ligne à refroidissement liquide, 904 cm3, 95 ch, 90 N.m, réservoir 17,8 litres, poids en ordre de marche 220 kg, hauteur de selle 810 mm

Prix : 8 999 €

Disponible : courant avril 2025

QJMotor SRT 900 SX Touring

La QJMotor SRT 800 SX Touring prend du galon en voyant sa cylindrée grimper à 904 cm3. Il ne s’agit pas là d’un simple réalésage, puisque les 88 x 65,7 mm d’alésage et de course de la 800 passent ici à 92 x 68 mm. La puissance n’augmente pas significativement – elle ne gagne que 2,5 ch – pour atteindre 95 ch à 9 000 tr/min.

Concernant l’agrément de conduite, c’est surtout le couple qui profite des quelques centimètres cubes supplémentaires avec 90 Nm à 6 500 tr/min contre 77 N.m à 8 000 tr/min précédemment. La SRT 900 SX Touring devrait offrir ainsi plus de coffre à bas et mi-régimes, d’autant que le poids n’augmente pas avec (les mêmes) 263 kg en ordre de marche.

Pour le reste, cette QJMotor devrait conserver tous les attributs qui en font une moto moderne et voyageuse : réservoir de 24 litres, écran TFT, feux à leds, prises USB-A et USB-C, hauteur de selle de 835 mm, poignées chauffantes et protège-mains de série, contrôle de la pression des pneus, fourche inversée Marzocchi, freinage Brembo et étriers radiaux… Last but not least, elle est livrée avec la bagagerie en aluminium, top-case et valises latérales. Une version A2 est également disponible.

QJMotor SRT 900 SX Touring : fiche technique, dispo et prix

Bicylindre en ligne à refroidissement liquide, 904 cm3, 95 ch, 90 N.m, réservoir 24 litres, poids en ordre de marche 263 kg, hauteur de selle 835 mm

Prix : 9 999 €

Disponible : courant avril 2025

QJMotor SRT 700 SX Touring

Petit restylage en 2025 pour la SRT 700 SX Touring. Exit la silhouette des grandes sœurs, en 800 cm3 auparavant et désormais en 900, la 700 s’offre lifting de sa face avant. En redessinant le réservoir, qui conserve cependant sa contenance à 19,5 litres, en lui greffant de nouvelles écopes de radiateur et en modifiant les lignes de la face avant, la SRT 700 SX Touring change de look, mais pas de spécification technique, si ce n’est 3 kg en prime. À l’instar de la 900, la bagagerie est fournie de série, et une version A2 est toujours disponible.

QJMotor SRT 700 SX Touring : fiche technique, dispo et prix

Bicylindre en ligne à refroidissement liquide, 698 cm3, 70 ch, 70 N.m, réservoir 19,5 litres, poids en ordre de marche 243 kg, hauteur de selle 825 mm

Prix : 7 999 €

Disponible : courant avril 2025

QJMotor SRT 600 SX Touring

Le twin vertical de la SRT 600 SX Touring est identique à celui qui équipe la SRK 600 RS. Elle offre un design différent de ces consœurs de chez QJMotor. Un look plus baroudeur avec son réservoir de 20,5 litres élancé, elle invite davantage à l’évasion. Son poids de 220 kg en ordre de marche et sa hauteur de selle sont des atouts, de même que son tarif placé. Seule sa garde au sol un peu faible à 190 mm limitera peut-être vos envies de sortie hors-bitume.

QJMotor SRT 600 SX Touring : fiche technique, dispo et prix

Bicylindre en ligne à refroidissement liquide, 554 cm3, 56 ch, 54 N.m, réservoir 20,5 litres, poids en ordre de marche 220 kg, hauteur de selle 845 mm

Prix : 6 499 €

Disponible : courant avril 2025