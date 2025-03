Le mauvais état des routes est un fléau accidentogène pour les usagers, surtout pour les deux-roues, motorisés ou non. En 2019, la France était classée en 18ème position par le Forum économique mondial. Pire encore : le dernier rapport de l’Observatoire National de la Route (ONR) signale que, en omettant les routes gérées par les régions et communes, 18,8 % du réseau national était en mauvais état en 2021. Un chiffre qui ne cesse d’augmenter. La raison ? Un sous-investissement chronique. Si les choses restent en l’état, 60% des chaussées seront dégradées en 2037...

Agir avec la FFMC du 19 au 21 avril

Les antennes de la FFMC veillent à limiter la casse grâce à de nombreuses actions. Parmi elles, l’opération Oeufs de Pâques est sans doute la plus importante. Avec humour, les motards se mobilisent chaque année pour garnir les nids-de-poule du territoire avec des oeufs de pâques et autres joyeusetés.

L’objectif ? Interpeller les médias et sensibiliser les autorités. Une démarche citoyenne qui porte ses fruits puisque les retombées presse sont en constante progression. Pour 2025, le rendez-vous est donné du 19 au 21 avril. Pour participer, contactez l’antenne FFMC de votre région et connectez-vous au site niddepoule.fr pour signaler les trous, saignées et fissures proches de chez vous !