Francesco Bagnaia (Ducati) a remporté la course sprint du Grand Prix MotoGP de Barcelone. L’Italien devance son coéquipier Enea Bastianini et son rival pour le titre, l’Espagnol Jorge Martín (Pramac Ducati). 19 points séparent Bagnaia et Martín avant la finale qui aura lieu demain (départ à 14h00).