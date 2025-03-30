Classement du Grand Prix MotoGP des Amériques 2025 :
1. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA
DUCATI LENOVO TEAM 39m00.191s
2. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ
BK8 GRESINI RACING +2.089s
3. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO
PERTAMINA ENDURO VR46 RACING TEAM +3.594s
4. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI
PERTAMINA ENDURO VR46 RACING TEAM +10.732s
5. 🇦🇺 JACK MILLER
PRIMA PRAMAC RACING +11.857s
6. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI
APRILIA RACING +12.238s
7. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI
RED BULL KTM TECH3 +12.815s
8. 🇮🇹 LUCA MARINI
REPSOL HONDA TEAM +15.646s
9. 🇯🇵 AI OGURA
TRACKHOUSE MOTOGP TEAM +16.344s
10. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO
MONSTER ENERGY YAMAHA +18.255s
11. 🇪🇸 ALEX RINS
MONSTER ENERGY YAMAHA +24.256s
12. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ
TRACKHOUSE MOTOGP TEAM +27.938s
13. 🇪🇸 AUGUSTO FERNANDEZ
PRIMA PRAMAC RACING +35.740s
14. 🇪🇸 MAVERICK VINALES
RED BULL KTM TECH3 +42.724s
15. 🇮🇹 LORENZO SAVADORI
APRILIA RACING +46.397s
16. 🇹🇭 SOMKIAT CHANTRA
LCR HONDA +1m03.601s
17. 🇫🇷 JOHANN ZARCO
LCR HONDA DNF
18. 🇪🇸 FERMIN ALDEGUER
BK8 GRESINI RACING DNF
19. 🇿🇦 BRAD BINDER
RED BULL KTM FACTORY RACING DNF
20. 🇪🇸 MARC MARQUEZ
DUCATI LENOVO TEAM DNF
21. 🇪🇸 JOAN MIR
REPSOL HONDA TEAM DNF
22. 🇪🇸 PEDRO ACOSTA
RED BULL KTM FACTORY RACING DNF
Le quatrième rendez-vous de la saison 2025 se déroulera au Qatar du 11 au 13 avril. Rendez-vous sur motomag pour connaître les résultats des courses.
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