Découvrez ci-dessous les horaires pour suivre les essais, les qualifications et les courses.

Vendredi 22 août 2025

Essais libres 1

MotoE : 08h30 à 08h45

Moto3 : 09h00 à 09h35

Moto2 : 09h50 à 10h30

MotoGP : 10h45 à 11h30

Essais libres

MotoE : 12h35 à 12h50

Moto3 : 13h15 à 13h50

Moto2 : 14h05 à 14h45

MotoGP : 15h00 à 16h00

Qualifications MotoE

MotoE Q1 : 16h20 à 16h30

MotoE Q2 : 16h40 à 16h50

Samedi 23 août 2025

Essais libres 2

Moto3 : 08h40 à 09h10

Moto2 : 09h25 à 09h55

MotoGP : 10h10 à 10h40

Qualifications

MotoGP Q1 : 10h50 à 11h05

MotoGP Q2 : 11h15 à 11h30

Course 1 MotoE : 12h10 (8 tours)

Moto3 Q1 : 12h45 à 13h00

Moto3 Q2 : 13h10 à 13h25

Moto2 Q1 : 13h40 à 13h55

Moto2 Q2 : 14h05 à 14h20

Course Sprint MotoGP : 15h00 (13 tours)

Course 2 MotoE : 16h10 (8 tours)

Dimanche 24 août 2025

Warm up

MotoGP : 09h40 à 09h50

Courses

Moto3 : 11h00 (20 tours)

Moto2 : 12h15 (22 tours)

MotoGP : 14h00 (26 tours)

Toutes les séances/courses seront à suivre sur les chaînes du groupe Canal ainsi que sur le site officiel MotoGP.

crédit photo : DR