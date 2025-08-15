Découvrez ci-dessous les horaires pour suivre les essais, les qualifications et les courses.
Vendredi 15 août 2025
Essais libres 1
MotoE : 08h30 à 08h45
Moto3 : 09h00 à 09h35
Moto2 : 09h50 à 10h30
MotoGP : 10h45 à 11h30
Essais libres
MotoE : 12h35 à 12h50
Moto3 : 13h15 à 13h50
Moto2 : 14h05 à 14h45
MotoGP : 15h00 à 16h00
Qualifications MotoE
MotoE Q1 : 17h20 à 17h30
MotoE Q2 : 17h40 à 17h50
Samedi 16 août 2025
Essais libres 2
Moto3 : 08h40 à 09h10
Moto2 : 09h25 à 09h55
MotoGP : 10h10 à 10h40
Qualifications
MotoGP Q1 : 10h50 à 11h05
MotoGP Q2 : 11h15 à 11h30
Moto3 Q1 : 12h45 à 13h00
Moto3 Q2 : 13h10 à 13h25
Moto2 Q1 : 13h40 à 13h55
Moto2 Q2 : 14h05 à 14h20
Course Sprint MotoGP : 15h00 (14 tours)
Course MotoE : 16h10 (7 tours)
Dimanche 17 août 2025
Warm up
MotoGP : 09h40 à 09h50
Courses
Moto3 : 11h00 (20 tours)
Moto2 : 12h15 (23 tours)
MotoGP : 14h00 (28 tours)
Toutes les séances/courses seront à suivre sur les chaînes du groupe Canal ainsi que sur le site officiel MotoGP.
crédit photo : DR