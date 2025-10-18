  1. Vous êtes ici : 
  5. MotoGP : les horaires du Grand Prix d’Australie 2025

Découvrez ci-dessous les horaires pour suivre les essais, les qualifications et les courses.

Vendredi 17 octobre 2025

Essais libres 1

- Moto3 : 00h00 à 00h35
- Moto2 : 00h50 à 01h30
- MotoGP : 01h45 à 02h30

Essais libres

- Moto3 : 04h15 à 04h50
- Moto2 : 05h05 à 05h45
- MotoGP : 06h00 à 07h00

Samedi 18 octobre 2025

Essais libres 2

- Moto2 : 00h25 à 01h00
- MotoGP : 01h10 à 01h40

Qualifications

- MotoGP Q1 : 01h50 à 02h05
- MotoGP Q2 : 02h15 à 02h30

- Moto3 Q1 : 03h45 à 04h00
- Moto3 Q2 : 04h10 à 04h25
- Moto2 Q1 : 04h40 à 04h55
- Moto2 Q2 : 05h05 à 05h20

- Course Sprint MotoGP : 06h00 (13 tours)

Dimanche 17 octobre 2025

Warm up

- MotoGP : 01h40 à 01h50

Courses

- Moto3 : 03h00 (20 tours)
- Moto2 : 04h15 (23 tours)
- MotoGP : 06h00 (27 tours)

Toutes les séances/courses seront à suivre sur les chaînes du groupe Canal ainsi que sur le site officiel MotoGP.

crédit photo : DR

