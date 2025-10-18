Découvrez ci-dessous les horaires pour suivre les essais, les qualifications et les courses.
Vendredi 17 octobre 2025
Essais libres 1
Moto3 : 00h00 à 00h35
Moto2 : 00h50 à 01h30
MotoGP : 01h45 à 02h30
Essais libres
Moto3 : 04h15 à 04h50
Moto2 : 05h05 à 05h45
MotoGP : 06h00 à 07h00
Samedi 18 octobre 2025
Essais libres 2
Moto2 : 00h25 à 01h00
MotoGP : 01h10 à 01h40
Qualifications
MotoGP Q1 : 01h50 à 02h05
MotoGP Q2 : 02h15 à 02h30
Moto3 Q1 : 03h45 à 04h00
Moto3 Q2 : 04h10 à 04h25
Moto2 Q1 : 04h40 à 04h55
Moto2 Q2 : 05h05 à 05h20
Course Sprint MotoGP : 06h00 (13 tours)
Dimanche 17 octobre 2025
Warm up
MotoGP : 01h40 à 01h50
Courses
Moto3 : 03h00 (20 tours)
Moto2 : 04h15 (23 tours)
MotoGP : 06h00 (27 tours)
Toutes les séances/courses seront à suivre sur les chaînes du groupe Canal ainsi que sur le site officiel MotoGP.
crédit photo : DR