Classement du Grand Prix MotoGP de Barcelone 2024 (novembre) :
1. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA
DUCATI LENOVO TEAM 40m24.740s
2. 🇪🇸 MARC MARQUEZ
GRESINI RACING MOTOGP +1.474s
3. 🇪🇸 JORGE MARTIN
PRIMA PRAMAC RACING +3.810s
4. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ
GRESINI RACING MOTOGP +5.322s
5. 🇪🇸 ALEIX ESPARGARO
APRILIA RACING +5.753s
6. 🇿🇦 BRAD BINDER
RED BULL KTM FACTORY RACING +7.081s
7. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI
DUCATI LENOVO TEAM +7.393s
8. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI
PRIMA PRAMAC RACING +8.709s
9. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI
VR46 RACING TEAM +10.484s
10. 🇪🇸 PEDRO ACOSTA
RED BULL GASGAS TECH3 +10.618s
11. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO
MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP +10.756s
12. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA
TRACKHOUSE RACING +13.464s
13. 🇦🇺 JACK MILLER
RED BULL KTM FACTORY RACING +14.560s
14. 🇫🇷 JOHANN ZARCO
LCR HONDA +19.469s
15. 🇪🇸 MAVERICK VINALES
APRILIA RACING +22.195s
16. 🇮🇹 LUCA MARINI
REPSOL HONDA TEAM +23.890s
17. 🇯🇵 TAKAAKI NAKAGAMI
LCR HONDA +23.960s
18. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ
TRACKHOUSE RACING +29.001s
19. 🇪🇸 AUGUSTO FERNANDEZ
RED BULL GASGAS TECH3 +29.145s
20. 🇮🇹 MICHELE PIRRO
VR46 RACING TEAM +37.295s
21. 🇪🇸 ALEX RINS
MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP +39.138s
22. 🇩🇪 STEFAN BRADL
HRC TEST TEAM +47.654s
23. 🇪🇸 JOAN MIR
REPSOL HONDA TEAM DNF