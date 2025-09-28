Classement du Grand Prix du Japon MotoGP 2025
1. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA
DUCATI LENOVO TEAM 42m09.310s
2. 🇪🇸 MARC MARQUEZ
DUCATI LENOVO TEAM +4.196s
3. 🇪🇸 JOAN MIR
REPSOL HONDA TEAM +6.858s
4. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI
APRILIA RACING +10.128s
5. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI
PERTAMINA ENDURO VR46 RACING TEAM +10.421s
6. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ
BK8 GRESINI RACING +14.544s
7. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ
TRACKHOUSE MOTOGP TEAM +17.588s
8. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO
MONSTER ENERGY YAMAHA +21.160s
9. 🇫🇷 JOHANN ZARCO
LCR HONDA +21.733s
10. 🇪🇸 FERMIN ALDEGUER
BK8 GRESINI RACING +23.107s
11. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI
RED BULL KTM TECH3 +23.616s
12. 🇿🇦 BRAD BINDER
RED BULL KTM FACTORY RACING +23.882s
13. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO
PERTAMINA ENDURO VR46 RACING TEAM +23.959s
14. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA
PRIMA PRAMAC RACING +30.788s
15. 🇹🇭 SOMKIAT CHANTRA
LCR HONDA +30.990s
16. 🇪🇸 MAVERICK VIÑALES
RED BULL KTM TECH3 +31.712s
17. 🇪🇸 PEDRO ACOSTA
RED BULL KTM FACTORY RACING +34.757s
18. 🇪🇸 ALEX RINS
MONSTER ENERGY YAMAHA +34.792s
19. 🇦🇺 JACK MILLER
PRIMA PRAMAC RACING DNF
20. 🇯🇵 TAKAAKI NAKAGAMI
HONDA HRC TST TEAM DNF
21. 🇮🇹 LUCA MARINI
REPSOL HONDA TEAM DNF
22. 🇯🇵 AI OGURA
TRACKHOUSE MOTOGP TEAM DNF