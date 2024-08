A tous les amateurs de MotoGP ! GP Mag et Motomag s’associent une nouvelle fois avec le promoteur du GP d’Aragon et vous invite à venir assister au GP du 30 août au 01 septembre en Espagne. Situé à seulement 434 km de Toulouse, 445 km de Perpignan, et 333 km de Pau, le circuit du Motorland vaut vraiment le coup de moto.

L’avantage est donné aux sudistes français. C’est vraiment pas loin ! D’autant plus qu’avec la traversée des Pyrénées, puis du désert de Monegros, vous allez en prendre plein la vue. Pour se loger, mieux vaut s’y prendre à l’avance, mais l’idéal est de camper sur place pour vivre la l’atmosphère de la ville d’Alcaniz.

Le tracé est magnifique, les infrastructures modernes signées Motorland valent le détour, surtout après une année d’absence en 2023. Et il est important de supporter nos deux pilotes français, même si les Ducati règnent en maitre. Alors comme nous, venez à Aragon !

Pour commander vos billets , rendez-vous sur le site officiel du MotoGP ou sur le site du circuit Motorland d’Aragon.

Grand Prix GoPro d’Aragon 2024 : le programme du week-end

Courses :

Vendredi 30 août : Essais libres du MotoGP, du Moto2 et du Moto3

Samedi 31 août : Séances d’essais chronométrés et Sprint Race

Dimanche 01 septembre : Courses MotoGP, Moto2 et Moto3



Activités et festivités :

Fan Zone (sur le Parking E , derrière le gradin 7), stands merchandising, exposants, simulateurs MotoGP

Espace restaurant et détente

Scène pour les concerts, les pilotes, l’émission de radio et le podium de la Sprint Race

Activités Hero Walk et Pit Walk : rencontre des pilotes et visite des paddocks le jeudi de 16h30 à 18h30 (billet Grand Prix requis)

Visite de la piste par tous les spectateurs le dimanche, cérémonie du podium MotoGP, session DJ