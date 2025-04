L’Espagnol Marc Márquez s’impose facilement dans la course sprint du GP de Jerez 2025. Le pilote officiel Ducati devance une nouvelle fois Álex Márquez (Gresini Ducati) et Francesco Bagnaia (Ducati). Les Français Fabio Quartararo (Yamaha) et Johann Zarco (LCR Honda) sont partis à la faute.