Classement de la course sprint du Grand Prix d’Autriche 2025 (Spielberg)
1. 🇪🇸 MARC MARQUEZ
DUCATI LENOVO TEAM 20m56.071s
2. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ
BK8 GRESINI RACING +1.180s
3. 🇪🇸 PEDRO ACOSTA
RED BULL KTM FACTORY RACING +3.126s
4. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI
APRILIA RACING +4.032s
5. 🇿🇦 BRAD BINDER
RED BULL KTM FACTORY RACING +4.782s
6. 🇪🇸 FERMIN ALDEGUER
BK8 GRESINI RACING +6.032s
7. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI
RED BULL KTM TECH3 +8.294s
8. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO
PERTAMINA ENDURO VR46 RACING TEAM +10.953s
9. 🇫🇷 JOHANN ZARCO
LCR HONDA +11.999s
10. 🇪🇸 JORGE MARTIN
APRILIA RACING +12.111s
11. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO
MONSTER ENERGY YAMAHA +13.387s
12. 🇮🇹 LUCA MARINI
REPSOL HONDA TEAM +13.704s
13. 🇪🇸 JOAN MIR
REPSOL HONDA TEAM +13.822s
14. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI
PERTAMINA ENDURO VR46 RACING TEAM +14.564s
15. 🇯🇵 AI OGURA
TRACKHOUSE MOTOGP TEAM +18.414s
16. 🇪🇸 ALEX RINS
MONSTER ENERGY YAMAHA +19.365s
17. 🇦🇺 JACK MILLER
PRIMA PRAMAC RACING +20.844s
18. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA
PRIMA PRAMAC RACING +21.581s
19. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ
TRACKHOUSE MOTOGP TEAM DNF
20. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA
DUCATI LENOVO TEAM DNF
21. 🇪🇸 MAVERICK VIÑALES
RED BULL KTM TECH3 DNS
Crédit photo : DR