Classement du Grand Prix MotoGP de Hongrie 2025
1. 🇪🇸 MARC MARQUEZ
DUCATI LENOVO TEAM 42m37.681s
2. 🇪🇸 PEDRO ACOSTA
RED BULL KTM FACTORY RACING +4.314s
3. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI
APRILIA RACING +7.488s
4. 🇪🇸 JORGE MARTIN
APRILIA RACING +11.069s
5. 🇮🇹 LUCA MARINI
REPSOL HONDA TEAM +11.904s
6. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI
PERTAMINA ENDURO VR46 RACING TEAM +12.608s
7. 🇿🇦 BRAD BINDER
RED BULL KTM FACTORY RACING +12.902s
8. 🇪🇸 POL ESPARGARO
RED BULL KTM TECH3 +14.015s
9. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA
DUCATI LENOVO TEAM +14.854s
10. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO
MONSTER ENERGY YAMAHA +15.473s
11. 🇯🇵 AI OGURA
TRACKHOUSE MOTOGP TEAM +18.112s
12. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA
PRIMA PRAMAC RACING +19.021s
13. 🇪🇸 ALEX RINS
MONSTER ENERGY YAMAHA +22.861s
14. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ
BK8 GRESINI RACING +25.938s
15. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO
PERTAMINA ENDURO VR46 RACING TEAM +26.262s
16. 🇪🇸 FERMIN ALDEGUER
BK8 GRESINI RACING +55.239s
17. 🇫🇷 JOHANN ZARCO
LCR HONDA DNF
18. 🇦🇺 JACK MILLER
PRIMA PRAMAC RACING DNF
19. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ
TRACKHOUSE MOTOGP TEAM DNF
20. 🇪🇸 JOAN MIR
REPSOL HONDA TEAM DNF
21. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI
RED BULL KTM TECH3 DNF