Marc Márquez (Ducati) remporte la course sprint du Grand Prix de Thaïlande 2025. Il devance son frère Álex (Gresini Ducati) et son coéquipier Francesco Bagnaia. Le débutant Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) a fait des débuts impressionnants avec la 4e position. Les Français dans le top 10 ! Fabio Quartararo (Yamaha) et Johann Zarco (LCR Honda) se classent 7e et 10e.