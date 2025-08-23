Classement de la course sprint du Grand Prix de Hongrie 2025 sur le tracé de Balaton Park
1. 🇪🇸 MARC MARQUEZ
DUCATI LENOVO TEAM 21m13.465s
2. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO
PERTAMINA ENDURO VR46 RACING TEAM +2.095s
3. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI
PERTAMINA ENDURO VR46 RACING TEAM +3.595s
4. 🇮🇹 LUCA MARINI
REPSOL HONDA TEAM +4.890s
5. 🇪🇸 FERMIN ALDEGUER
BK8 GRESINI RACING +5.692s
6. 🇪🇸 JOAN MIR
REPSOL HONDA TEAM +6.147s
7. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI
APRILIA RACING +6.266s
8. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ
BK8 GRESINI RACING +7.332s
9. 🇪🇸 JORGE MARTIN
APRILIA RACING +10.779s
10. 🇪🇸 POL ESPARGARO
RED BULL KTM TECH3 +12.905s
11. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ
TRACKHOUSE MOTOGP TEAM +13.148s
12. 🇦🇺 JACK MILLER
PRIMA PRAMAC RACING +14.097s
13. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA
DUCATI LENOVO TEAM +14.891s
14. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA
PRIMA PRAMAC RACING +15.342s
15. 🇯🇵 AI OGURA
TRACKHOUSE MOTOGP TEAM +15.467s
16. 🇪🇸 ALEX RINS
MONSTER ENERGY YAMAHA +21.007s
17. 🇪🇸 PEDRO ACOSTA
RED BULL KTM FACTORY RACING +22.245s
18. 🇿🇦 BRAD BINDER
RED BULL KTM FACTORY RACING +1 tour
19. 🇫🇷 JOHANN ZARCO
LCR HONDA DNF
20. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI
RED BULL KTM TECH3 DNF
21. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO
MONSTER ENERGY YAMAHA DNF