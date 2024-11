Jorge Martín (Pramac Ducati) a gagné la course sprint du GP de Malaisie 2024 sur le tracé de Sepang tandis que Francesco Bagnaia (Ducati). L’Espagnol dispose maintenant de 29 points d’avance au général et pourrait décrocher le titre au terme de la course ce dimanche. Il devra marquer 9 points de plus que son rival. Marc Márquez (Gresini Ducati) et Enea Bastianini (Ducati) complètent le podium.