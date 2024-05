Déjà vainqueur de la course sprint le samedi, Jorge Martín (Pramac Ducati) a gagné le Grand Prix de France MotoGP 2024 sur le circuit Bugatti du Mans. Il s’impose devant Marc Márquez (Gresini Ducati) et Francesco Bagnaia (Ducati). Johann Zarco (LCR Honda) s’est classé 12e de la course tandis que Fabio Quartararo (Yamaha) a chuté alors qu’il se battait pour le top 6.