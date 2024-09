Jorge Martín (Pramac Ducati) a volé la vedette à Francesco Bagnaia (Ducati) en remportant la course sprint du Grand Prix de Saint-Marin à Misano. L’Espagnol devance l’Italien et conforte son avance en tête du général (26 points d’avance). Franco Morbidelli (Pramac Ducati) s’adjuge la troisième place, son premier podium dans une course sprint.