Deuxième de la course, Marc Márquez (Ducati) réalise une superbe opération puisque son frère Alex, dauphin à deux points avant cette course, n’a pas terminé et finit donc avec un zéro. Fermín Aldeguer (Gresini Ducati) complète me podium, son premier dans un Grand Prix MotoGP. Coup dur pour le poleman, Fabio Quartararo. Le pilote Yamaha a chuté alors qu’il luttait pour les premières places.

Classement du Grand Prix de France MotoGP 2025

1. 🇫🇷 JOHANN ZARCO

LCR HONDA 45m47.541s

2. 🇪🇸 MARC MARQUEZ

DUCATI LENOVO TEAM +19.907s

3. 🇪🇸 FERMIN ALDEGUER

BK8 GRESINI RACING +26.532s

4. 🇪🇸 PEDRO ACOSTA

RED BULL KTM FACTORY RACING +29.631s

5. 🇪🇸 MAVERICK VINALES

RED BULL KTM TECH3 +38.136s

6. 🇯🇵 TAKAAKI NAKAGAMI

HONDA HRC TST TEAM +59.527s

7. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ

TRACKHOUSE MOTOGP TEAM +1m10.302s

8. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO

PERTAMINA ENDURO VR46 RACING TEAM +1m10.363s

9. 🇮🇹 LORENZO SAVADORI

APRILIA RACING +1m25.793s

10. 🇯🇵 AI OGURA

TRACKHOUSE MOTOGP TEAM +1m26.529s

11. 🇮🇹 LUCA MARINI

REPSOL HONDA TEAM +1m32.535s

12. 🇪🇸 ALEX RINS

MONSTER ENERGY YAMAHA +1m35.357s

13. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI

RED BULL KTM TECH3 +1 tour

14. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI

APRILIA RACING +1 tour

15. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI

PERTAMINA ENDURO VR46 RACING TEAM +1 tour

16. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA

DUCATI LENOVO TEAM +1 tour

17. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ

BK8 GRESINI RACING DNF

18. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA

PRIMA PRAMAC RACING DNF

19. 🇿🇦 BRAD BINDER

RED BULL KTM FACTORY RACING DNF

20. 🇦🇺 JACK MILLER

PRIMA PRAMAC RACING DNF

21. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO

MONSTER ENERGY YAMAHA DNF

22. 🇪🇸 JOAN MIR

REPSOL HONDA TEAM DNF

Le septième rendez-vous de la saison 2025 du championnat du monde MotoGP se déroulera en Grande-Bretagne sur le tracé de Silverstone, du 23 au 25 mai. Rendez-vous sur motomag.com pour suivre les résultats des courses.