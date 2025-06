Moto Magazine : « Bonjour Hervé ! Tu es au centre des discussions dans le paddock ce matin. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la situation de Tech3 s’il te plait ? »

Hervé Poncharal : « Liberty Media n’a pas encore été officiellement annoncé, mais tout le monde sait que c’est quasiment conclu. Ce sera à 100 % lors de la sortie officielle, ne vous méprenez pas, mais tout semble aller dans le bon sens. Certains de ces investisseurs observent ou ont vécu ce que Liberty Media a fait en Formule 1. Ils pensent qu’ils pourraient faire quelque chose d’assez similaire au MotoGP.

L’un des principaux moteurs est donc clairement Liberty Media, qui, pour certains investisseurs, signifie une croissance potentielle. Et si le produit MotoGP se développe, chaque segment connaîtra également une croissance. C’est ce qu’ils espèrent. Deuxièmement, jusqu’à la fin de l’année dernière, Tech3 était peut-être l’une des organisations les plus solides en lien avec le contrat que nous avions avec notre constructeur. Je dirais que le sponsor le plus solide et le plus important du produit est Red Bull, et KTM, le constructeur le plus présent ici grâce à la Rookies Cup, au Moto3, à ses investissements dans les équipes Moto2, etc.

Nous étions donc en très bonne position et heureux d’être ensemble, et rien ne laissait présager la fin de ce partenariat. Nous travaillions déjà sur les saisons 2027-2031. Puis, soudain, la grande nouvelle a commencé avec la dernière course MotoGP [de 2024] à Barcelone et tout au long de l’hiver (avec les difficultés de KTM, ndr). Et soudain, d’une des équipes les plus sûres, je suis devenu celui qui avait le plus d’incertitudes quant à l’avenir. Donc, le fait que ces investisseurs s’intéressent à Liberty Media et que cette équipe ait peut-être besoin d’investisseurs.

Mais je tiens à préciser que toutes les autres équipes indépendantes, mais aussi les usines, ont reçu des appels de personnes intéressées par une participation. Et oui, certaines personnes m’appellent. Elles me demandent si je serais intéressé à les écouter. C’est là que nous en sommes, à les écouter. Honnêtement, j’ai toujours voulu conserver mon indépendance. Et c’est ma façon de travailler dans le monde des affaires. J’ai toujours été seul ou avec Guy (Coulon), qui ne faisait qu’un avec moi, donc je n’ai jamais eu de discussion… J’allais où j’allais et il me soutenait. Pour moi, c’est le meilleur, quand on est seul au volant et qu’on dit : "Je vais à gauche, je vais à droite, je vais tout droit..." Parce que lorsqu’on partage, on n’a pas toujours le même point de vue, et cela peut créer des frictions.

Mais je comprends aussi que je dois attendre de comprendre ce que KTM va décider concernant la gestion de l’entreprise. Car nous savons que l’entreprise est désormais en sécurité grâce aux investisseurs de Bajaj et aux fonds envoyés par le partenaire indien. Mais nous ne savons pas quelle sera leur stratégie. Voudront-ils continuer à courir ? Oui, mais à quelle échelle ? Veulent-ils conserver la Rookies Cup, le Moto3, le Moto2, deux équipes en Moto GP, etc. Ça, nous l’ignorons. Tout ce que je sais, c’est la situation actuelle. Ce ne sera pas possible demain, si jamais je signe un contrat avec eux.

Hervé Poncharal (Team Tech3)

Je tiens à remercier Pit Beirer et les autres qui ont été très clairs avec moi. Ils m’ont dit que nous souhaitions continuer à courir, et notre direction nous a fait part de notre intention de poursuivre le MotoGP. Nous aimerions avoir quatre motos… Mais nous ne pourrons pas obtenir le même type de contrat, car comme vous le voyez sur ma moto, la livrée est identique à celle de l’équipe d’usine.

Il y a un grand sticker KTM, il y a un sticker Red Bull encore plus grand, et ce ne sera pas le cas pour le prochain [contrat]. Je dois donc revoir ma situation financière pour rester à flot. Je sais également que toutes les équipes MotoGP devront prévoir des dépenses supplémentaires pour le contrat 27-31, car Liberty et Dorna souhaiteront clairement des équipes plus grandes, des hospitalités plus généreuses et un marketing plus fort et plus performant.

Face à cette situation, on se creuse la tête, on fait les comptes, on vérifie. On est alors plus ouvert à la discussion. Jusqu’à présent, je pouvais affirmer mon désir d’indépendance et de solitude. Et c’était possible. [Maintenant], la situation va être plus difficile. Peut-être que des sponsors frapperont à la porte. Mais c’est ce que je fais en ce moment.

Günther Steiner (team manager HAAS F1 jusqu’en 2024)

Il y a pas mal de gens, de divers horizons, de la Formule 1, d’autres investissements. Mais il y a un nom qui revient sans cesse : c’est Günther Steiner. Alors oui, nous avons discuté avec Günther, qui est très sympathique. Très direct, et j’apprécie beaucoup ça. Il a une grande expérience du sport automobile. Mais pour l’instant, ce ne sont que des discussions, des gens qui m’expliquent leur vision, ce qu’ils aimeraient faire. Cela peut être en tant qu’investisseur, en tant que partenaire avec un actionnaire minoritaire… Ou avec une mission.

J’aide également à la recherche de sponsors. J’ai également des propositions pour racheter Tech3. Gérer l’équipe et l’aider à faire la transition. De nombreuses options s’offrent à moi et, pour le moment, je pense qu’il est très important de réfléchir, de rester serein, de consulter mes conseillers et mes collaborateurs, car Tech3 a été créé en 1989 et certaines personnes nous ont aidés à en arriver là où nous sommes. Je pense que notre structure fonctionne bien, et pour un investisseur, même partir de zéro, est plus difficile. Nous avons la base, les camions, les boxes, l’hospitalité…Donc, pour un investisseur qui n’a pas d’équipe MotoGP, c’est plus intéressant que de partir de zéro.

C’est tout. Pour une raison inconnue, beaucoup de gens discutaient entre les camions, disant des choses qui n’étaient pas vraies… Ils avaient déjà vendu notre équipe. J’ai aussi entendu dire que nous deviendrions une équipe Honda, et le lendemain, j’ai lu sur Instagram que Steiner et Ducati étaient présents ! »

MM : « Avez-vous une date limite pour prendre votre décision ? »

HP : « Non. Ce qui est bien, c’est que j’ai un contrat jusqu’à fin 2026 avec Red Bull KTM. Mais même si j’ai un contrat jusqu’à fin 2026, ce n’est pas encore totalement clair [avec la situation KTM]… C’est la seule chose qui pourrait nous inciter à prendre une décision plus rapidement. »

Thomas Baujard (Moto Magazine) et Hervé Poncharal (Team Tech3)

A suivre, 2ème partie à venir sous peu...