Dominateur lors des essais et les qualifications, Francesco Bagnaia (Ducati) a également largement dominé la course sprint du Grand Prix d’Assen, huitième manche du Championnat du monde MotoGP 2024. Jorge Martín (Pramac Ducati) s’adjuge la seconde place devant Maverick Viñales (Aprilia). Les Français Fabio Quartararo (Yamaha) et Johann Zarco (LCR Honda) se classent septième et seizième.