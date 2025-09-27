Classement de la course sprint du GP du Japon 2025 (Motegi)
1. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA
DUCATI LENOVO TEAM 20m59.113s
2. 🇪🇸 MARC MARQUEZ
DUCATI LENOVO TEAM +1.842s
3. 🇪🇸 PEDRO ACOSTA
RED BULL KTM FACTORY RACING +3.674s
4. 🇪🇸 JOAN MIR
REPSOL HONDA TEAM +4.300s
5. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI
PERTAMINA ENDURO VR46 RACING TEAM +5.130s
6. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO
MONSTER ENERGY YAMAHA +8.913s
7. 🇮🇹 LUCA MARINI
REPSOL HONDA TEAM +9.102s
8. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ
TRACKHOUSE MOTOGP TEAM +10.334s
9. 🇯🇵 AI OGURA
TRACKHOUSE MOTOGP TEAM +10.480s
10. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ
BK8 GRESINI RACING +11.487s
11. 🇪🇸 FERMIN ALDEGUER
BK8 GRESINI RACING +13.492s
12. 🇿🇦 BRAD BINDER
RED BULL KTM FACTORY RACING +13.823s
13. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO
PERTAMINA ENDURO VR46 RACING TEAM +15.425s
14. 🇯🇵 TAKAAKI NAKAGAMI
HONDA HRC TST TEAM +16.352s
15. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA
PRIMA PRAMAC RACING +18.211s
16. 🇪🇸 MAVERICK VIÑALES
RED BULL KTM TECH3 +20.706s
17. 🇹🇭 SOMKIAT CHANTRA
LCR HONDA +21.883s
18. 🇪🇸 ALEX RINS
MONSTER ENERGY YAMAHA +43.428s
19. 🇦🇺 JACK MILLER
PRIMA PRAMAC RACING DNF
20. 🇫🇷 JOHANN ZARCO
LCR HONDA DNF
21. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI
RED BULL KTM TECH3 DNF
22. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI
APRILIA RACING DNF
23. 🇪🇸 JORGE MARTIN
APRILIA RACING DNF