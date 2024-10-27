Classement du Grand Prix MotoGP de Thaïlande 2024
1. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA
DUCATI LENOVO TEAM 43m38.108s
2. 🇪🇸 JORGE MARTIN
PRIMA PRAMAC RACING +2.905s
3. 🇪🇸 PEDRO ACOSTA
RED BULL GASGAS TECH3 +3.800s
4. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO
VR46 RACING TEAM +4.636s
5. 🇦🇺 JACK MILLER
RED BULL KTM FACTORY RACING +5.532s
6. 🇿🇦 BRAD BINDER
RED BULL KTM FACTORY RACING +5.898s
7. 🇪🇸 MAVERICK VINALES
APRILIA RACING +8.498s
8. 🇫🇷 JOHANN ZARCO
LCR HONDA +17.672s
9. 🇪🇸 ALEIX ESPARGARO
APRILIA RACING +18.588s
10. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ
GRESINI RACING MOTOGP +21.163s
11. 🇪🇸 MARC MARQUEZ
GRESINI RACING MOTOGP +22.251s
12. 🇮🇹 LUCA MARINI
REPSOL HONDA TEAM +22.859s
13. 🇯🇵 TAKAAKI NAKAGAMI
LCR HONDA +24.531s
14. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI
DUCATI LENOVO TEAM +27.090s
15. 🇪🇸 JOAN MIR
REPSOL HONDA TEAM +30.870s
16. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO
MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP +50.021s
17. 🇪🇸 AUGUSTO FERNANDEZ
RED BULL GASGAS TECH3 DNF
18. 🇪🇸 ALEX RINS
MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP DNF
19. 🇮🇹 LORENZO SAVADORI
APRILIA RACING DNF
20. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI
PRIMA PRAMAC RACING DNF
21. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ
TRACKHOUSE RACING DNF
22. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI
VR46 RACING TEAM DNF
Le dix-neuvième Grand Prix MotoGP de la saison 2024 se tiendra du 1er au 3 novembre prochain sur le tracé de Sepang en Malaisie. Rendez-vous sur motomag.com pour suivre le résultats des courses.