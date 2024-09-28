Classement de la course sprint du Grand Prix MotoGP d’Indonésie
1. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA
DUCATI LENOVO TEAM 19m41.354s
2. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI
DUCATI LENOVO TEAM +0.107s
3. 🇪🇸 MARC MARQUEZ
GRESINI RACING MOTOGP +1.701s
4. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI
VR46 RACING TEAM +3.072s
5. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI
PRIMA PRAMAC RACING +5.967s
6. 🇪🇸 PEDRO ACOSTA
RED BULL GASGAS TECH3 +6.210s
7. 🇪🇸 MAVERICK VINALES
APRILIA RACING +6.664s
8. 🇫🇷 JOHANN ZARCO
LCR HONDA +6.938s
9. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO
VR46 RACING TEAM +7.706s
10. 🇪🇸 JORGE MARTIN
PRIMA PRAMAC RACING +9.104s
11. 🇦🇺 JACK MILLER
RED BULL KTM FACTORY RACING +9.618s
12. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO
MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP +9.843s
13. 🇿🇦 BRAD BINDER
RED BULL KTM FACTORY RACING +11.118s
14. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ
GRESINI RACING MOTOGP +12.418s
15. 🇪🇸 ALEX RINS
MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP +12.579s
16. 🇪🇸 ALEIX ESPARGARO
APRILIA RACING +12.952s
17. 🇯🇵 TAKAAKI NAKAGAMI
LCR HONDA +13.351s
18. 🇮🇹 LUCA MARINI
REPSOL HONDA TEAM +15.496s
19. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ
TRACKHOUSE RACING +21.895s
20. 🇪🇸 AUGUSTO FERNANDEZ
RED BULL GASGAS TECH3 DNF
21. 🇪🇸 JOAN MIR
REPSOL HONDA TEAM DNF