Classement de la course sprint du Grand Prix d’Émilie-Romagne (Misano)
1. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA
DUCATI LENOVO TEAM 19m50.237s
2. 🇪🇸 JORGE MARTIN
PRIMA PRAMAC RACING +0.285s
3. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI
DUCATI LENOVO TEAM +1.319s
4. 🇪🇸 MARC MARQUEZ
GRESINI RACING MOTOGP +5.386s
5. 🇪🇸 PEDRO ACOSTA
RED BULL GASGAS TECH3 +6.580s
6. 🇿🇦 BRAD BINDER
RED BULL KTM FACTORY RACING +8.143s
7. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO
MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP +8.405s
8. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI
VR46 RACING TEAM +8.965s
9. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI
PRIMA PRAMAC RACING +9.271s
10. 🇪🇸 MAVERICK VINALES
APRILIA RACING +9.538s
11. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA
TRACKHOUSE RACING +11.542s
12. 🇪🇸 ALEIX ESPARGARO
APRILIA RACING +12.049s
13. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO
VR46 RACING TEAM +14.819s
14. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ
GRESINI RACING MOTOGP +16.566s
15. 🇦🇺 JACK MILLER
RED BULL KTM FACTORY RACING +19.411s
16. 🇮🇹 LUCA MARINI
REPSOL HONDA TEAM +20.101s
17. 🇫🇷 JOHANN ZARCO
LCR HONDA +20.598s
18. 🇪🇸 AUGUSTO FERNANDEZ
RED BULL GASGAS TECH3 +20.742s
19. 🇯🇵 TAKAAKI NAKAGAMI
LCR HONDA +25.394s
20. 🇪🇸 AUGUSTO FERNANDEZ
RED BULL GASGAS TECH3 +25.431s
21. 🇪🇸 JOAN MIR
REPSOL HONDA TEAM +27.208s
22. 🇪🇸 ALEX RINS
MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP (malade, n’a pas pris le départ)
crédit photo : DR