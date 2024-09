L’octuple champion du monde, 31 ans, a écrasé la concurrence durant tout le week-end, dominant les séances d’essais, la qualification, la course sprint ainsi que le Grand Prix. Nouveau leader du championnat depuis la course sprint la veille, Jorge Martín (Pramac Ducati) s’adjuge la deuxième place devant le rookie Pedro Acosta (GASGAS Tech3). Le champion du monde en titre Francesco Bagnaia (Ducati) a chuté avec Álex Márquez suite à un accrochage. Les deux hommes se battaient pour le top4. Dimanche difficile pour Les Français Fabio Quartararo (Yamaha) et Johann Zarco (LCR Honda). Le premier a chuté alors que le second se classe 14e.

Classement du Grand Prix MotoGP d’Aragon 2024

1. 🇪🇸 MARC MARQUEZ

GRESINI RACING MOTOGP 41m47.082s

2. 🇪🇸 JORGE MARTIN

PRIMA PRAMAC RACING +4.789s

3. 🇪🇸 PEDRO ACOSTA

RED BULL GASGAS TECH3 +14.904s

4. 🇿🇦 BRAD BINDER

RED BULL KTM FACTORY RACING +16.459s

5. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI

DUCATI LENOVO TEAM +18.776s

6. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI

PRIMA PRAMAC RACING +20.549s

7. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO

VR46 RACING TEAM +21.159s

8. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI

VR46 RACING TEAM +24.759s

9. 🇪🇸 ALEX RINS

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP +39.420s

10. 🇦🇺 JACK MILLER

RED BULL KTM FACTORY RACING +39.966s

11. 🇪🇸 ALEIX ESPARGARO

APRILIA RACING +40.602s

12. 🇯🇵 TAKAAKI NAKAGAMI

LCR HONDA +41.782s

13. 🇪🇸 AUGUSTO FERNANDEZ

RED BULL GASGAS TECH3 +42.083s

14. 🇫🇷 JOHANN ZARCO

LCR HONDA +43.264s

15. 🇪🇸 JOAN MIR

REPSOL HONDA TEAM +49.735s

16. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ

TRACKHOUSE RACING +57.322s

17. 🇮🇹 LUCA MARINI

REPSOL HONDA TEAM +1m52.386s

18. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ

GRESINI RACING MOTOGP DNF

19. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA

DUCATI LENOVO TEAM DNF

20. 🇪🇸 MAVERICK VINALES

APRILIA RACING DNF

21. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP DNF

22. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA

TRACKHOUSE RACING DNF

Le treizième Grand Prix MotoGP de la saison 2024 se déroulera sur le circuit de Misano du 6 au 8 septembre. Rendez-vous sur motomag.com pour suivre les résultats des courses.

crédit photo : DR