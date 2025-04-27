Classement du Grand Prix MotoGP de Jerez (Espagne)
1. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ
BK8 GRESINI RACING 40m56.374s
2. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO
MONSTER ENERGY YAMAHA +1.561s
3. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA
DUCATI LENOVO TEAM +2.217s
4. 🇪🇸 MAVERICK VINALES
RED BULL KTM TECH3 +3.678s
5. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO
PERTAMINA ENDURO VR46 RACING TEAM +7.267s
6. 🇿🇦 BRAD BINDER
RED BULL KTM FACTORY RACING +8.529s
7. 🇪🇸 PEDRO ACOSTA
RED BULL KTM FACTORY RACING +9.764s
8. 🇯🇵 AI OGURA
TRACKHOUSE MOTOGP TEAM +10.923s
9. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI
RED BULL KTM TECH3 +15.879s
10. 🇮🇹 LUCA MARINI
REPSOL HONDA TEAM +17.239s
11. 🇫🇷 JOHANN ZARCO
LCR HONDA +17.784s
12. 🇪🇸 MARC MARQUEZ
DUCATI LENOVO TEAM +20.890s
13. 🇪🇸 ALEX RINS
MONSTER ENERGY YAMAHA +21.120s
14. 🇪🇸 ALEIX ESPARGARO
HONDA HRC TST TEAM +23.678s
15. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI
APRILIA RACING +24.510s
16. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ
TRACKHOUSE MOTOGP TEAM +25.726s
17. 🇪🇸 AUGUSTO FERNANDEZ
PRIMA PRAMAC RACING +31.429s
18. 🇮🇹 LORENZO SAVADORI
APRILIA RACING +49.303s
19. 🇪🇸 FERMIN ALDEGUER
BK8 GRESINI RACING DNF
20. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI
PERTAMINA ENDURO VR46 RACING TEAM DNF
21. 🇪🇸 JOAN MIR
REPSOL HONDA TEAM DNF
22. 🇦🇺 JACK MILLER
PRIMA PRAMAC RACING DNF
23. 🇹🇭 SOMKIAT CHANTRA
LCR HONDA DNF
Le sixième rendez-vous de la saison se tiendra sur 9 au 11 mai sur le tracé Bugatti du Mans à l’occasion du Grand Prix de France. Rendez-vous sur motomag.com pour suivre les résultats des courses.