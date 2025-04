La sixième manche du championnat du monde MotoGP 2025, le Grand Prix de France, approche à grands pas ! Il réunira de nouveau l’élite des pilotes de la catégorie reine, tels que Marc Marquez, Francesco Bagnaia ou encore nos pilotes nationaux Fabio Quartararo et Johann Zarco. Si l’événement a battu des records en 2024 en fédérant 297 471 spectateurs, l’édition 2025 s’apprête à cartonner tout autant !



Programme et horaires du Grand Prix de France 2025

Vendredi 9 mai : Essais libres à partir de 9h

Samedi 10 mai : Qualifications et course sprint à 15h

Dimanche 11 mai : Grand Prix à 14h

Comme à l’accoutumée, des concerts, expositions et animations dans le village du circuit répondront présent pour vous divertir. Si vous ne pouvez pas vous rendre au GP, pas de panique : la diffusion du Grand Prix de France sera assurée par Canal+ et beIN SPORTS.

Grand Prix de France 2025 : comment s’y rendre à moto ?

– A11 : Entre le péage de St Arnoult et Le Mans ; entre Angers et Nantes et entre Angers et Le Mans

– A28 : Entre St Christophe-sur-le-Nais et Le Mans, entre Alençon et Le Mans et entre Rouen et Alençon

– A81 : Entre Le Mans et La Gravelle (Vitré)

– A85 : Entre Angers et Restigné

La FFMC assurera de nouveau les Relais Motards Calmos sur les aires de St-Arnoult (A10) et de porte d’Angers (A11).

Pour commander vos billets, rendez-vous sur le site officiel du Grand Prix de France.