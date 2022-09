D’abord ouvertes aux journées mondiales de Moto Guzzi à Mandello del Lario, les pré-réservations de la nouvelle V100 (voir notre présentation à l’EICMA 2021) sont accessibles "pour tous" depuis hier sur le site de la firme à l’aigle. La moto débarquera en concession début novembre.

Pas de quoi s’emmêler les pinceaux, puisque seules deux versions sont disponibles à la réservation : la Moto Guzzi V100 Mandello et son équipement standard (15 499 euros), et la déclinaison "S" qui se veut mieux équipée (17 999 euros).

La première pourra s’habiller d’une livrée blanche (Bianco Polare) ou rouge (Rosso Magma) tandis que la deuxième se parera de la livrée verte et grise (Verde 2121). Cette version "S" sera également proposée en finition "sportive" (Grigio Avanguardia).

Moto Guzzi V100 2023 : la synthèse parfaite entre roadster et tourer ?

Difficile de classer convenablement la nouvelle Moto Guzzi V100. A mi-chemin entre un roadster, une GT, voire même un trail routier, on imagine qu’elle sera la synthèse entre la moto plaisir, voyageuse et pratique. Mais là où la V100 intrigue, outre l’aspect inédit du modèle, c’est sur son moteur "compact block" : un tout nouveau bicylindre en V transversal à 90°, développant 115 ch et 105 Nm de couple (82% du couple dès les 3500 tr/min !).

Du reste, la moto se veut plus moderne esthétiquement, ce qui corrobore avec son équipement technologique, en témoignent son innovant système aérodynamique adaptatif (qu’on a hâte d’essayer !), sa plate-forme inertielle à six axes, son ABS en virage, ses suspensions semi-actives et son quickshifter.

Rendez-vous donc en novembre 2022 pour notre essai complet !