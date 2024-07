9ème édition de l’Harley Days au coeur des Alpes entre lacs et montagne, à Morzine/Avoriaz, station de ski perchée entre 1000 et 1800 mètres d’altitude. Un événement tant attendu des Bikers (eh oui il n’a lieu que tous les deux ans) et l’un des rassemblements les plus importants de France, voire de l’Europe.

Avoriaz : village custom avec des préparateurs, expositions, tatoueurs, barbers, stands pour ravir les bikeurs et bikeuses

Avec des balades à la journée organisées par le motoclub " Motard’Aulps & Alpes Spirit Chapter " à Morzine (1000 mètres) sur la place centrale (grande scène) : animations, stands, concours, concerts (Howlin’s Jaws, Kim Melville, Thomas Kahn, Nina Attal Electric Ladyland, The Dire Straits Experience avec Chris White membre historique du groupe originel) et feu d’artifice.

Chris White membre historique de Dire Straits Experience a mis le feu avec ses cuivres

En bas, la place du Harley Bar (petite scène) proposaient concerts, animations, stands et le départ des essais d’Harley du Freedom Tour. 14 kms plus haut et à 1800 metres à Avoriaz, de nouveau des concerts, des boutiques éphémères, des stands avec des tatoueurs, des préparateurs, des expositions etc.

Plusieurs villages de stands encore plus nombreux cette année. Ici l’avenue incontournable entre le haut et le bas



Vendredi en début d’après midi alors le soleil fait rougir les peaux, on apprend qu’un arrêté préfectoral vient de tomber, fermeture des stands de 16h à 19h pour avis de tempête ! 17h30, toujours pas un nuage, Morzine est triste, tout est fermé. Vers 18h du vent suivi d’une pluie violente, de la grêle... Quelques stands humides mais ils étaient bien arrimés. Des commerçants ont été également inondés. Une demi-heure plus tard, tout est revenu dans l’ordre et à 19h, la fête a repris sont cours.

Un ballet incessant (plutôt agréable) sur les 14 km qui séparent Morzine d’Avoriaz, accompagné de parapentes

Dès le samedi, le soleil est revenu au bonheur de tous. Dans les rues, des concerts ambulants. Des restaurants jouent même le jeu en organisant eux aussi des concerts : le Blues / Rock’n Roll coule à flot sur Morzine et Avoriaz !

Départ de la parade à 16h d’Avoriaz pour descendre 14km plus bas, au centre de Morzine, où de nombreux badauds ont pris place depuis plus d’une heure

16h, départ de la parade d’Avoriaz pour rejoindre Morzine, 14 km plus bas avec en tête de cortège, les bikeuses du Lady Bike. 18h0,0 Bike show amateur au Avoriaz Custom VIllage. Cette année, une nouveauté : le concours “King of Tracks” avec des motos Harley de course réparties en 3 catégories (Bagger, Super Hooligan, Freestyle).

Nouveauté de cette année, concours show bike de motos de compétition, 3 catégories : Bagger, Super Hooligan, Freestyle



Rendez-vous même endroit, même heure mais dans deux ans (mi-juillet 2026). Merci aux organisateurs Harley Davison France et au HOG (Harley Owners Group, club officiel HD crée en 1983) !

