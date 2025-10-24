Un amendement ( n°I-CF865) au projet de loi de finances (PLF) 2026, proposé par des députés LFI-NFP, vient d’être adopté en première lecture ce mercredi 22 octobre à l’Assemblée nationale. Son objectif ? Augmenter la TVA à 33 % sur les biens dits "de luxe".

Sont visés - entre autres - les lingots d’or, le caviar, les bateaux de plaisance, l’argenterie, la vaisselle de luxe... Et les motos. Mais pas n’importe lesquelles : les "motocyclettes de plus de 450 cm3" (!).

Possesseurs de Honda CB500F, Kawasaki Z650 et BMW F 850 GS, vous êtes riches pour ces députés, qui souhaitent, une fois de plus, vous faire les poches. De qui se moque-t-on ?

Ceci est un produit de luxe

Sarcasme à part, on peut s’interroger sur une telle mention, sachant que les motos de moyennes cylindrées, accessibles coté tarif, sont justement destinées aux foyers modestes, jeunes permis compris. Sacrée dissonance avec les secteurs luxueux visés par l’amendement. A moins que la moto "de plus de 450 cm3" soit réellement perçue comme un "objet de luxe" par certains de nos députés ?

"C’est non seulement absurde, mais profondément méprisant pour des millions de citoyens qui ont choisi la moto par passion, par praticité, et tout simplement pour ne pas passer leur vie dans les bouchons, explique la FFMC dans son communiqué. Les conséquences sociales, économiques et écologiques d’une telle décision seraient catastrophiques. Et tout ça pour quoi ? Pour afficher une posture politique « anti-riches » qui, en réalité, touche surtout les classes populaires et moyennes".

Car oui, en voulant taxer la moto, les députés LFI-NFP s’attaquent aussi aux "plus modestes souffrant de la politique antisociale de Macron" (sic).

Reste à voir si cet amendement sera éjecté - c’est fort probable - par le processus législatif. A suivre...