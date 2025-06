Au programme :



Roulage par catégorie.

Animations moto pour les enfants du club.

Balade à énigmes dans le Berry.

Endurance à "l’américaine" (par équipe) réunissant des machines d’époques différentes.

Un grand banquet pour l’intégralité du paddock.

Meilleurs déguisements (solo, couple, enfant).

Projection des photos.

S’il y avait une édition a ne pas manquer, c’était bien celle-ci !

Baptème side chaque midi

Ce roulage reste un rassemblement (sans publicité), "sur invitations" où amateurs, "d’avant guerre", de classiques et néo-classiques, sides, cyclos-sport, Bitzas ou coursifiées, peuvent rouler entre passionnés dans un esprit de fair-play et de respect mutuel.

Des avant guerre en nombre

Court, mais technique, le circuit de la Châtre, est idéal pour les machines anciennes et petites cylindrées. Ce tracé où l’on tourne dans le sens inverse d’horloge, offre des sensations uniques grâce à ses nombreux virages et ses changements d’inclinaison sur 1,1 kilomètre.

Grosse attaque Honda CB350 1970

Sa portion sinueuse se combine parfaitement avec son unique ligne droite et son gros freinage. Cette année 104 pilotes et 23 sides, des roulages sur 6 jours pour des séries : 50/125 - 125 à 500 - 500 et plus - avant guerre - 2 séries sides dont une grandes roues.

Peu importe le flacon...

Baptêmes de sides pour les amateurs chaque midi. Simplicité et convivialité, partage du plaisir de piloter et de passer un moment sans se prendre la tête, voilà ce que cette édition anniversaire de « l’Historic Cup » a été. Merci à l’équipe du Fanakick, pour ce moment toujours au top et convivial

Le banquet des 20 ans

Plus de photos sur le blog de Frico.