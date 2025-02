Hivernale ou printanière ?

Les années ne se ressemblent pas. Il y a deux ans, l’accès étant difficile dû à une neige abondante, pour accéder à Allanche, il fallait passer par Murat (seule route praticable). L’édition 2025 s’approchait plutôt d’une printanière avec sa dizaine de degrés en journée, même la nuit du vendredi. Mais pour marquer le coup, un bon -10 la nuit de samedi et une belle pluie l’aprèm.

En hivernale, le trajet est important, les petites routes et les jolis paysages sont de rigueur



Le Cézallier :

Froid et balayé par les vents, le plateau est connu pour être rude. Il est partagé principalement entre deux départements : le Puy-de-Dôme et le Cantal puis une petite partie en Haute-Loire. L’altitude moyenne du massif se situe entre 1 200 et 1 500 m, avec un point culminant à 1547 m (le signal du Luguet).

Une hivernale c’est aussi ça, refaire le monde autour du feu, revoir des potes et faire de nouvelles connaissances

La Minivernale :

Pour la cinquième année, elle a élu domicile au camping d Allanche, site à proximité de la commune avec douches, sanitaires chauffés et un chapiteau lui aussi chauffé. Pascal et son équipe du AMC15 propose des repas (en option) de qualité et pour les "purs et durs", des braseros et bois sont à disposition.

Philippe au petit matin, hébergement original vous dites ?

Peu de courageux pour la balade du samedi après midi, il fallait vraiment avoir envie de se faire rincer pendant que quelques courageux sont allés de baigner à la cascade de La Terrisse (eau à quelques degrés ). Comme dans toutes les Hivernales, le partage, la convivialité verbale et culinaire va bon train autour du feu.

Cascade de la Terrisse, non non ce n’est pas des eaux chaudes, juste quelques degrés...



Rendez vous fin janvier 2026 avec AMC15 : https://www.facebook.com/groups/amc15/