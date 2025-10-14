Ce samedi 11 octobre, une équipe de Paris-Match a décidé de venir interviewer les riverains de la RN19 pour obtenir des témoignages sur les nombreux accidents qu’il y eu à Genevreuille. Les riverains vivent dans la peur d’un nouvel accident. Ils demandent le contournement des 3 villages Amblans, Genevreuille et Pomoy depuis de nombreuses années.

En tant que FFMC90, nous étions présents ce jour en solidarité avec eux pour ce mouvement de colère justifiée.

Nous en avons profité pour expliquer au journaliste de Paris Match notre engagement pour dénoncer les infrastructures routières dangereuses avec les "motards en blanc" de la FFMC90.

La diffusion du reportage de Paris Match (de 4 pages à priori) serait prévue le jeudi 16 octobre. La FFMC90 restera attentive à l’évolution de ce dossier.