Dépasser de 50 km/h une limite de vitesse maximale autorisée, sans récidive, n’est plus une infraction au code de la route avec contravention de 5e classe, mais un délit depuis le 29 décembre 2025. La peine encourue va jusqu’à trois mois d’emprisonnement, 3750 euros d’amende, avec annulation du permis de conduire pendant (maximum) 3 ans et casier judiciaire en sus.

Confiscation du véhicule, retrait de 6 points et stage de sensibilisation obligatoire enfoncent le clou. « En classant désormais ce très grand excès de vitesse comme un délit, avec une réponse judiciaire plus ferme, nous envoyons un message clair : la violence routière n’est plus tolérée, explique Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur.

Lutter contre les "homicides routiers"

La mesure s’appuie sur la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 contre la violence routière - avec l’introduction du terme "homicide routier", et la recrudescence de ces grands excès de vitesse. Et pour cause, 63 217 excès supérieurs ou égal à 50 km/h sont relevés 2024, soit une hausse de 69% par rapport à 2017.

S’ils sont un risque évident pour tous les usagers de la route (lourds dommages en cas de collision, temps de réaction réduit, distance de freinage allongé, mauvais contrôle du véhicule), on peut douter d’une telle mesure pour améliorer la sécurité routière.

Les radars font recette chaque année sans (suffisamment) diminuer l’accidentalité, tandis que l’état des routes françaises ne semble pas s’arranger. Pour rappel 30% des accidents mortels sont liés au facteur infrastructures routières. Minoritaires sont ceux causés par les excès visés par la mesure (0,45 % des 13,9 millions infractions pour excès de vitesse par contrôle automatisé, source ONISR).

De fait, endurcir la répression contre des comportements "délictuels", sans agir sur les causes connexes, sera-t-il salutaire pour enrayer les bilans mortifères ? Rien n’est moins sûr.