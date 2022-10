Souvenez-vous : aux 8 heures de Suzuka, Kawasaki dévoilait ses motos électriques et hybrides pour la première fois. La firme japonaise renouvelle l’opération au salon de Cologne, où la "Z" électrique typée Z125/Z400 est présentée officiellement par M. Masaya Tsuruno, PDG de Kawasaki Motors Europe.

Il précise qu’elle est à la base d’une future machine de série, et ajoute que les moteurs thermiques ne seront pas oubliés, tout comme les recherches sur l’alimentation au biocarburant et à l’hydrogène.

Bref, la firme d’Akashi annonce être sur toutes les alternatives possibles pour ses futures motos, et c’est une bonne nouvelle. "Nous sommes très motivés et nous allons poursuivre notre Recherche et Développement" poursuit-il, en déclarant que leurs travaux ne se cantonneront pas qu’au monde du deux-roues motorisé.

D’ici la fin de l’année, c’est un total de 3 prototypes qui devraient être présentés mondialement.