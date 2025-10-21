Comme le veut le règlement de ce genre de roulages, les contrôles administratifs et techniques sont effectués dés vendredi soir et le samedi matin pour les derniers arrivés.

125 Honda pour la miss

Un WE frais mais sans pluie pour cette dernière démonstration de l’année. Au programme : 224 pilotes dont 23 sides étaient inscrits, répartis en 8 séries, du 50 cc à la 1000 multi cylindres, 2 ou 4 temps pour six roulages par série (A sport 1, B classic 1 , C, side-car, D Tourisme/parade, E post classic 1 , F sport 2 , H classic 3, J post classic 2).

3 roues, pour quoi faire ?

A noter : toujours une Honda 500 mise à disposition des bénévoles de l’asso pour qu’ils participent eux aussi aux roulages !

Deux jours d’arsouille entre copains

Concert rock samedi soir avec les toujours aussi bons "Redline’Rock".

Ducati of course, un classique

Deux jours d’arsouilles entre copains dans la convivialité et l’ambiance des circuits et paddocks des années 70/80.

Une Peugeot gonflée

Merci à Daniel Henin et l’équipe du MCA, l’équipe médicale, aux 40 bénévoles et commissaires de piste pour cette édition 2025 des plus réussie.