Comme le veut le règlement de ce genre de roulages, les contrôles administratifs et techniques sont effectués dés vendredi soir et le samedi matin pour les derniers arrivés.
Un WE frais mais sans pluie pour cette dernière démonstration de l’année. Au programme : 224 pilotes dont 23 sides étaient inscrits, répartis en 8 séries, du 50 cc à la 1000 multi cylindres, 2 ou 4 temps pour six roulages par série (A sport 1, B classic 1 , C, side-car, D Tourisme/parade, E post classic 1 , F sport 2 , H classic 3, J post classic 2).
A noter : toujours une Honda 500 mise à disposition des bénévoles de l’asso pour qu’ils participent eux aussi aux roulages !
Concert rock samedi soir avec les toujours aussi bons "Redline’Rock".
Deux jours d’arsouilles entre copains dans la convivialité et l’ambiance des circuits et paddocks des années 70/80.
Merci à Daniel Henin et l’équipe du MCA, l’équipe médicale, aux 40 bénévoles et commissaires de piste pour cette édition 2025 des plus réussie.