Jorge Martín (Pramac Ducati) s’est montré le plus rapide dans la course sprint du Grand Prix d’Allemagne 2024 disputé sur le sinueux tracé du Sachsenring. Miguel Oliveira (Trackhouse Aprilia) s’offre la deuxième place devant le champion du monde Francesco Bagnaia (Ducati). El Diablo (Yamaha) se classe 13e et Johann Zarco (LCR Honda) 17e.