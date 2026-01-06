Moto Magazine : Salut Christophe ! T’es à Piétrain ? (Village belge où il réside depuis des années, ndr).

Christophe Bourguignon : « Exact ! »

MM : T’es en vacances ? T’as eu le temps de te reposer un peu ?

CB : « Ah non, là je suis au milieu de mes pièces ! »

MM : (Rires) Bon ça va, on change pas une équipe qui gagne...

CB : « Non, j’ai fait un petit break durant quatre, cinq jours, jusqu’à ce matin. J’attendais des listes de pièces pour finaliser mes commandes. Ils devaient mettre à jour certains numéros de pièces et la dotation initiale. J’ai reçu ça ce matin. X pour Diogo , X pour Johann , Xpieces de maintenance (on fait plus ou moins 14000km/an/par pilote) x pièces de réserve pour chutes etc… Voilà le style pendant quelques jours (rires). »

Tests en Malaisie

MM : Et tu as encore moyen de prendre quelques jours de vacances entre Noël et le nouvel an, et ensuite c’est le schooling (assemblage des nouvelles motos au Japon) ?

CB : « Voilà. Après Valencia, après les tests, on a été à l’atelier 8 jours. On est rentrés. J’ai fait tous les stocks, les commandes. Brembo, Öhlins, tout ces trucs là, plus une partie des pièces Honda - là où j’étais sûr de mon coup. Demain, ils m’envoient électricité et moteur normalement. Je vais essayer de finir tout pour vendredi (19 décembre, ndr). Et après ça, je suis bon. Bien sûr, il y aura sûrement un email à gauche à droite, mais ma « to do list » urgent est faite. Et là, on repart au Japon le 10 janvier pour assembler les motos 2026. »

Tests en Thaïlande

MM : Où-est-ce qu’il est, votre atelier ?

CB : « A San Marin (juste à côté du circuit de Misano, ndr). On est basé là-bas depuis toujours - le team LCR fut créé en 1996, ndr. On y passe de temps à autre avec les camions, mais on n’y va qu’une fois par an pour 8 jours. On décharge les camions de A à Z, on nettoie tout. On répare ce qu’il y a à réparer. Puis on répare et on prépare les flight case (containers de transport aérien) pour La Malaisie et le Japon. Elles sont d’ailleurs parties le lendemain de notre visite. On renvoie au Japon nos motos, nos pièces détachées… »

GP de Thaïlande. Alex, le kiné de Johann. Lucio Cecchinello, le boss, et Christophe Bourguignon sur la grille de départ. Johann est 12è aux essais, 7è en GP.

MM : En fait, c’est quasiment devenu non-stop à l’année, le MotoGP.

CB : « Ah ben, de l’atelier, on a envoyé par bateau les pit-box (mobilier et panneaux de stands) pour la Thaïlande. Les pit-box sont déjà stickés pour la saison 2026 (décorés aux couleurs des sponsors, ndr).

MM : Donc vous n’ètes pas en vacances après Valence…

CB : « Pas vraiment. Le mardi soir après Valence, un camion venait récupérer tout le stand. Parce qu’on devait tout envoyer au 1er décembre par bateau pour la Thaïlande. C’était la dernière date. Ou sinon, tu dois l’envoyer par avion. Mais là, c’est un prix de fou : 2000 kilos de pit (stand en anglais), ça coûte très cher, 10 fois plus cher qu’en bateau.

GP d’Argentine : Zarco 3è sur la grille, 6è en GP.

MM : Vive le bateau ! Juste pour que nos lecteurs aient ça en tête, ça fait combien de temps que tu es sur les GP ?

CB : « Ma première saison complète, c’est début 1993. J’avais fait quelques essais en octobre 1992. On avait déjà fini la saison à l’époque. Et j’ai commencé dans le team Suzuki comme technicien suspensions chez Kayaba (où Kevin Schwantz lui a donné son surnom Beefy, ndr). En 2000, je suis passé technicien Öhlins, puis chef mécano pour McCoy chez Yamaha. En 2003, chez WCM (le team de Peter Clifford, aujourd’hui responsable pilotes en Red Bull Cup, ndr). En 2004, je suis passé chez Kawasaki avec Hoffman, puis avec Randy De Puniet. Et quand Randy a signé chez LCR en 2008, je l’ai accompagné. »

GP du Texas : Zarco 15è sur la grille, 17è en GP.

MM : Et de chef mécano (en réalité, chef ingénieur), tu es devenu responsable technique du team LCR (Lucio Cecchinello Racing). Depuis combien de temps occupes-tu ce poste ?

CB : « Si on rembobine, ca fait deux ans Zarco, et avant ça Rins et (Alex) Marquez… Je vais attaquer ma cinquième année à ce poste en 2026. »

MM : Donc tu t’occupes des deux pilotes.

CB : « Exactement. Mais déjà à l’époque, c’est moi qui m’occupait des pièces et de la logistique pour tout le monde. Vu que j’étais déjà dans les box du team, je m’occupais aussi de ça pour les des pilotes. J’étais ingénieur de piste pour l’un des deux en même temps. Alors que maintenant, je supervise la technique pour les deux pilotes du team, ce qui me permets de prendre un peu de recul pendant les week-ends et supporter techniquement les deux équipes pour la mise au point des motos. »

GP du Qatar : Zarco 7è sur la grille, 4è en GP.

MM : Bon, et au regard de tout cela, que penses-tu de la saison 2025 de Johann Zarco ?

CB : « Je pense qu’on aurait tous signé pour de tels résultats en début de saison. Une victoire au Mans, une seconde place à Silverstone, et les bons résultats qu’on a eu pendant l’année (Johann termine 12e avec 148 pts, ndr)... »

MM : Et la place de premier pilote Honda, devant les pilotes HRC Marini et Mir.

CB : « Et à un moment (après Silverstone), il était bien détaché devant les autres pilotes Honda. Maintenant, on est des compétiteurs. Donc que ça soit Johann ou ses techniciens, quand t’as un coup de mou au niveau des résultats, on pense qu’on est dans le dur. Mais la réalité, c’est que ce qu’il a fait cette année, et ce qu’on a fait avec le team, c’est déjà bien. On peut toujours faire mieux, on doit faire mieux.

GP de Jerez : Zarco 10è sur la grille, 11è en GP.

Mais rétrospectivement, on aurait tous dit : Woah, top ! Le Grand Prix de France, la victoire, un truc de fou. Les émotions qu’on a ressenti… Et jamais une personne n’aurait pu penser qu’on allait le faire. Surtout avec les performances de la Honda. Qui en milieu de saison, était encore loin d’être au niveau de ce qu’on a maintenant. Lors des premiers GP, on a vécu une bonne période. Toutes les planètes se sont alignées. Mais ça prouve qu’il y a toujours moyen de le faire, et qu’en course, faut toujours être au taquet. D’être prêt le jour où tout se présente, d’être là et d’en profiter. »

MM : Comment c’est de bosser avec Johann ? C’est tout le temps simple, ou quand il est dans le dur, c’est plus compliqué de communiquer avec lui ?

CB : « Par expérience, c’est jamais facile, quel que soit le pilote. Les gens qui pensent que quand on fait des résultats c’est facile, se trompent. Quand le gars est quinzième, il veut faire douzième. Et quand il est sixième, il veut faire troisième. Que ce soit Johann ou un autre pilote. Ou alors tu te retrouves dans un schéma qu’on a eu malheureusement cette année avec Chantra. Qu’il soit 15, 12 ou 10, pour lui, c’est pareil. Tu as des pilotes qui en veulent toujours plus, et les pilotes qui sont un peu… Pas fatalistes. Mais pour eux, c’est comme ça et puis c’est tout. Avec Johann et avec beaucoup de pilotes, c’est pas comme ça. T’en veux toujours plus. Et donc, travailler avec lui, ça peut être par moment difficile, mais ce sont de courtes périodes.

GP de France : Zarco 11è sur la grille, 1er en GP. Historique !

Je pense qu’il a de la bouteille, de la maturité (il a commencé la course à 12 ans et en a 35, ndr). Ses petits coups de chaud, que ce soit au niveau technique, au niveau performances ou au niveau du team, c’est le genre de choses qui dure 20 minutes. Et quand tout le monde est redescendu, ça se passe très bien. Professionnellement, il est très précis dans ce qu’il veut.

GP d’Angleterre : Zarco 9è sur la grille, 2è en GP. Podium !

Quand on est pilote, c’est pas facile, parce que parfois, nous techniciens n’arrivons pas à lui donner ce qu’il veut. Des fois, on passe des semaines à enchainer des séances d’essai où l’on cherche à obtenir des choses, et on ne trouve pas. Puis tout d’un coup, la situation s’améliore. Parce qu’on a une petite évolution, ou on se retrouve sur des circuits qui conviennent mieux aux caractéristiques de notre moto.

GP d’Aragon : Zarco 12è sur la grille, chute en GP

Travailler avec Johann, ça ne pose aucun problème. Je pense qu’il y a un respect avec les gars (ses techniciens, ndr), avec les mécanos… Et pourtant, on a eu des périodes difficiles. On a eu un enchainement de chutes, de contre-performances (6 zéros en 8 départs entre Aragon et le Sachsenring, ndr). Mais je pense que tout le monde est resté le même dans l’équipe. Ca nous a fait grandir, et on en ressort plus forts.

MM : C’est le principal point négatif de la saison, ce sont ces 28 chutes de Johann (et la 1ère place au classement des gamelles 2025 en GP). Au niveau matériel, ça coûte au team, mais en plus de ça, ce n’est vraiment pas bon pour le moral. Même s’il ne se blesse pas. Il est en caoutchouc ce mec, il ne se blesse jamais ! Comment est-ce que tu expliques qu’il soit tombé autant ? C’est parce qu’il ne lâchait jamais le morceau ?

CB : « D’abord, une explication bien précise : c’est pas facile. Quand tu rentres dans ce schéma là, c’est jamais facile : pour l’équipe, pour le pilote. Parce qu’ils sont tous à la limite. Tu dois être à la limite pour être performant. T’as pas le choix. C’était une période un peu après l’été où probablement, on ne trouvait pas les réglages qui lui convenaient. Où on était un petit peu en dedans au niveau performances moto. Où lui a eu un petit coup de mou physiquement après les Huit heures de Suzuka (où Johann a remporté sa seconde victoire consécutive avec Takumi Takahashi le 3 août 2025, ndr).

GP du Mugello : Zarco 14è sur la grille, chute en GP.

On avait perdu un peu de concentration et d’intensité dans le pilotage. Et donc on a eu ces petites chutes là mais il y avait les deux pilotes Honda qui à ce moment là, eux, ont commencé à revenir à la hauteur de Johann. Alors qu’ils avaient passé tout le début de saison derrière. Est-ce que Johann à ce moment là n’a pas voulu lâcher le morceau ? Et qu’il aurait fallu peut-être attendre que la situation s’améliore automatiquement (avec l’arrivée chez LCR des pièces dont disposaient les officiels Honda ndr). Mais c’est pas facile après. Tu chutes une fois, tu chutes deux fois, qu’est ce que tu fais ? Si tu ne roules pas à la limite, tu te retrouves derrière, c’est sûr. Ils vont tous vite. Il n’y en a pas 10 de vite, il y en a 20 ! Avec de bonnes motos (le niveau des machines n’a jamais été aussi homogène en MotoGP, ndr).

GP d’Assen : Zarco 12è sur la grille, 12è en GP.

C’était une période un peu difficile. Mais qui fait partie de la course, et qui peut arriver à n’importe qui n’importe quand. On l’a vu avec Bagnaia, avec d’autres. Donc je le reconnais, on a eu une période pas facile du tout (d’Aragon jusqu’au milieu de la tournée outre-mer, ndr). Surtout qu’après les résultats sympas (Qatar, Argentine, France, Angleterre,ndr), il y a une attente de l’entourage du pilote, des sponsors, du staff technique de Honda. Une attente de continuité dans les performances.

GP du Sachsenring : Zarco 2è sur la grille, chute en GP.

Même si nous, quand on réfléchit comme il faut, il faut accepter que des fois, tout s’aligne (et des fois non, ndr). Donc voilà. On a grandi au travers de cette expérience, je pense que lui aussi. On en a beaucoup parlé, bien sûr, dans les box (pour avoir un aperçu du fonctionnement du team, regardez Team Zarco sur Youtube, ndr). Pour ne pas retomber dans ce genre de schéma. »

GP de Brno : Zarco 9è sur la grille, 13è en GP.

MM : Malgré tout, la bonne dynamique, vous la retrouvez en fin de saison, puisque Johann dit retrouver son feeling lors du GP de Malaisie. Il ne chute plus sur les trois derniers GP et marque des points à chaque fois (en dépit d’une collision avec Bagnaia au premier tour du GP à Valence qui le ralentit). Ca s’explique comment ? Par le fait que vous avez enfin reçu les évos châssis et moteur dont a disposé le team officiel Honda quelques GP plus tôt ? Parce que Johann a mieux compris son matériel ? Ou du fait d’autres circonstances ?

CB : « C’est un ensemble de choses. C’est sûr qu’au niveau matériel, comme on a pu le lire dans la presse, on n’était pas vraiment en manque. On était juste en attente de certains éléments. Comme ce bras oscillant carbone dont Mir était le seul à disposer à un moment, par exemple. Ce bras, on a pu l’essayer, mais au Grand Prix d’après (ce qui signifie un écart de performance en faveur du team officiel au moins lors d’un week-end de GP, ndr). Ca fait partie de la course.

GP d’Autriche : Zarco 12è sur la grille, 12è en GP.

Mais comme on était dans une petit trou à ce moment là (un creux en termes de performance, ndr), on espérait que le gain apporté par ces évos allaient nous sortir de là. Mais la différence était trop petite par rapport à ce qu’on attendait. Après ce moment difficile, Johann n’a plus chuté, il a retrouvé un peu confiance. On a un peu changé les réglages de la moto, avec une machine peut-être un peu moins rapide, mais plus stable. C’est des détails, des petites choses.

GP de Hongrie : Zarco 18è sur la grille, chute en GP.

Mais lui m’a dit que durant les courses outre mer, chaque week-end, il se sentait un petit peu plus fort. Physiquement aussi. Parce qu’au niveau émotion, au niveau de l’influx, les 8 Heures de Suzuka l’ont fatigué. Il avait du pain sur la planche, le gars ! Il était bien occupé : ses voyages, les décalages horaires, toutes les sollicitations (sponsors et média). Ca change le rythme de vie qui leur permet de s’entrainer, se préparer et se concentrer pour les GP. Il était un peu à la bourre sur tout à cette époque (début d’été, ndr).

MM : OK, ça explique pas mal de choses ce que tu dis. Comme pour un triathlète qui se prépare à l’Ironman, les ressources physiques ne sont pas inépuisables. Et quand tu mets beaucoup d’influx pour les tests puis les 8 Heures de Suzuka, tu le paies d’une manière ou d’une autre en GP. Même si tu gagnes la course !

CB : « Exact. Quand il est arrivé pour disputer les 8 Heures, quelques semaines avant, il avait déjà été faire les tests. A deux reprises. Au Mans, il gagne, puis il part au Japon. Il revient pour Silverstone, podium, et le soir même, il y retourne. Je sais plus si c’était pour le premier ou le second test, il est arrivé à Tokyo à 4h du matin, ils sont venus le chercher dans un van où il a dormi, et à 10h, il était sur la moto ! (Avec 7 heures de décalage horaire). Pour les équipes techniques, il arrive par exemple qu’on atterrisse à Melbourne le mercredi matin, et qu’on aille direct monter le box au circuit à Phillip Island (trois heures de route, ndr). Mais c’est de la logistique : on décharge, on s’installe, on prépare. Notre boulot, à ce moment là, ce n’est pas de gagner un dixième de seconde. Alors que Johann, quand il arrivera à Suzuka, si ! (un circuit rapide et technique manquant de dégagements, ndr).

GP de Catalogne : Zarco 7è sur la grille, chute en GP.

MM : Si tu fais une erreur sur ton ordinateur, c’est moins grave que Luca Marini, qui fait une erreur au rétrogradage, et qui se pulvérise dans le virage N°1 à Suzuka (épaule cassée, hanche déboitée, pneumotorax…).

CB : « Exact. Sans compter qu’après ça, sur chaque week-end de course MotoGP, pour aller chercher ce même dixième, il faut être au top, focus à 200 %, précis, faut avoir de l’énergie. Il faut plein de choses ! Ce sont de longues saisons. Déjà pour nous. Les pilotes doivent en plus faire des efforts physiques à chaque course. Ce sont des longs week-ends. Ils n’arrêtent pas les gars. C’est un truc de fou. C’est pas comme s’ils avaient trois heures de libre par jour (leur emploi du temps est minuté de 8 H à 20 H tous les jours, ndr). »

GP de San Marin : Zarco 19è sur la grille, chute en GP.

MM : Niveau prépa physique Johann a 35 ans, mais il bosse sérieusement avec plusieurs spécialistes (préparateur physique, mental, cognitif). Mais si tu ajoutes l’Endurance en plus des GP, il tient encore le coup ?

CB : « Pour tout athlète, avec l’âge, c’est de plus en plus dur. Je pense qu’il est pas mal organisé et pas mal à l’écoute de son corps. Il se gère bien. Maintenant, avec ce qu’il a vécu cette année (GP + Suzuka, ndr), non, il n’était pas assez préparé. Mais est-ce qu’il y a un athlète qui peut être préparé pour ce genre de choses ? Je ne pense pas. Je pense que personne ne peut enquiller quatre décalages horaires en deux mois (aller et retour à chaque test) en plus du calendrier des GP. »

MM : Romano Albesiano, le nouveau directeur technique Honda, a l’air de bien travailler. Est-ce qu’il fait comme Luigi Dall’ Igna (boss du service course Ducati) et bosse avec tous les teams équipés de Desmosedici pour faire progresser la marque ?

« Je pense qu’il est encore un peu tôt pour juger. Il a eu une très grande intelligence en prenant du recul dès le début. Il n’est pas arrivé en exigeant telle ou telle chose. Il a observé pas mal, parlé avec tout le monde, y compris les pilotes, il a essayé de comprendre. Maintenant, c’est à lui de structurer, et de mettre les énergies, les efforts et les moyens sur les points à améliorer. Et à motiver tout le monde là-dessus. Il a une bonne discipline d’organisation lors des tests par exemple, donc je pense que ça va porter ses fruits.

GP du Japon : Zarco 11è sur la grille, 9è en GP.

Mais je pense que vu les limitations d’homologation au niveau de l’aéro (2 updates par saison max pour les carénages, ndr), on ne peut pas encore voir sa « patte » technique. Nous, tout ce avec quoi nous avons roulé cette année, c’était déjà dans le tuyau depuis l’an dernier. Pour moi, c’est en 2027 qu’on verra si on est vraiment performants (les protos 1000 cm3 2026 sont sous le coup d’un gel technique au niveau moteur, car les constructeurs développent actuellement des 850 cm³ pour 2027 ndr). Parce que là, il y a un gros challenge. »

MM : Honda vient de passer en catégorie C au niveau des concessions, donc ça veut dire que Johann ne va pas pouvoir faire de développement du tout sur la 850 ?

CB : « Effectivement, ce sont seulement les pilotes d’essai qui vont le faire (Nakagami et Aleix Espargaro, ndr), mais si je ne me trompe pas, les pilotes officiels auront quand même une journée d’essai, après le Red Bull Ring. Chaque constructeur aura le droit à deux pilotes officiels pour tester les 850. Ou alors un test sera organisé pour toutes les équipes sur ces 850, et on sera tous en Pirelli. Je ne sais même pas si c’est déjà défini, mais j’ai vu passer des mails avec ce genre d’option. »

GP d’Indonésie : Zarco 18è sur la grille, 12è en GP.

MM : Ce qui n’est pas bête dans l’absolu.

CB : « Bien sûr. On a quand même la chance que chez Honda, Taka (Nakagami) et Aleix (Espargaro) soient pilotes de développement. Ils ont de la bouteille tous les deux. Taka, c’est avec lui qu’on avait le plus peur pour les Pirelli, parce qu’il est très sensible de l’avant. C’est lui qui a fait les tests à Misano en septembre. Or il a été agréablement surpris. Pas spécialement des performances, mais du retour d’information (que le pneu te donne sur le grip dispo, ndr). Si j’ai bien compris, c’est Taka qui va bosser sur le développement de la 850 2027 en Pirelli, sans abaisseur d’assiette et avec moins d’aéro. Tandis qu’Aleix va lui se focaliser sur la 1000 2026 en Michelin. »

MM : De l’extérieur, votre team fait penser à Ducati Pramac en 2024, avec de l’excellent matériel et une excellente ambiance. Est-ce que c’est ce que tu ressens ?

CB : « On a un très gros avantage : pour Honda, on n’est pas, sur le papier, le team qui doit être champion du monde. Quel que soit le constructeur, quand tu es pilote et que tu signes un contrat dans un team officiel, c’est pour être champion du monde. Aujourd’hui, personne ne va engager Fabio Quartararo en lui disant : « essaie d’être dans les dix. » L’objectif de Yamaha, c’est de lui donner la moto pour qu’il soit champion du monde. Nous, on n’a pas cette pression là, donc on peut se permettre d’être un peu plus zen. Ou peut-être que le fait d’etre dans ce schéma là rend nos pilotes plus zen.

GP d’Australie : Zarco 13è sur la grille, chute en GP.

Après, on se connaît tous dans le team. C’est aussi vrai pour les teams officiels, mais on est peut-être un peu plus flexibles, au niveau stratégie, au niveau choix. Quand t’es dans un team officiel, des fois, il faut suivre les règles de A à Z (au niveau des réglages de la moto ou de la stratégie de course, ndr). Mais bon, ça se passe bien chez nous. On a le même matériel que le team usine. Ca arrive qu’on ait les évos un voire deux GP après eux, mais c’est tout. Ca fait 15 ans que je suis là, et on n’a jamais été aussi proche en dotation que le team d’usine. On a le meilleur support de Honda. »

MM : Il y a deux ans, j’ai vu Diogo Moreira et Johann Zarco s’entrainer ensemble en Supermotard en Espagne. Johann était vite, mais Diogo avait en plus un style de fou. Comment tu sens ces deux pilotes collaborer en 2026 chez LCR ?

CB : « Une des très grandes qualités de Johann, c’est qu’il n’est pas avare de ses conseils. Je le vois avec Chantra ou avec Baltus (jeune pilote belge en Moto2, ndr). Je l’ai vu remonter le moral de Chantra, il est fort pour ça, et il est agréable avec tout le monde. Que ce soit l’équipe technique, Lucio (le boss) ou le staff de l’hospitality. Ca fait partie de son tempérament. Donc je ne vois pas Johann et Diogo entrer en conflit. Johann, c’est le plus vieux en MotoGP (35 ans), et il arrive à se battre avec les jeunes, ce qui est incroyable. Il devrait continuer et être fier.

GP de Malaisie : Zarco 9è sur la grille, 12è en GP.

Quant à Moreira (21 ans), on ne peut pas encore l’affirmer, mais c’est peut-être la nouvelle génération en MotoGP. Donc un jour, si Diogo va plus vite que Johann, ça fait partie de la logique des choses. Si ce n’est pas en 2026, ce sera peut-être en 2027. On verra. C’est sûr qu’il y a plus de chances que Moreira soit en GP dans dix ans ! (rires). Donc, je pense qu’il n’y a pas de souci chez nous. Après, on dit toujours que le premier pilote à battre, c’est ton co-équipier vu qu’il a la même moto. Et après, les autres pilotes du même constructeur. Mais je pense que ça fait du bien d’avoir un peu de sang neuf, ça peut motiver les troupes, et nous permettre d’être plus efficace techniquement tous ensemble. Le jeune gars, tu vois qu’il a quelque chose. Quand tu vois la manière dont il roule, et la façon dont il gère après une journée d’essai (les tests de Valence fin novembre, ndr). »

GP du Portugal : Zarco 6è sur la grille, 9è en GP.

MM : Le fait qu’il soit rapide quel que soit le type de machine (cross, supermot, flat-track, vitesse), c’est assez excitant.

CB : « On ne va pas devoir lui apprendre à rouler à moto. Ca c’est sûr. Il va falloir qu’on l’aide à comprendre le MotoGP, l’électronique, les pneus. Il faut juste qu’on l’aide et qu’on essaie de le mettre dans les meilleures conditions. Mais il ne faut surtout pas qu’on lui explique comment rouler sur une MotoGP. Il le sait déjà ! »