Reçu pour cette 38e édition par la commune de Bas en Basset (43), au sud de St Étonne, le rassemblement annuel de l’Amicale Side-cariste de France a remporté un franc succès !

Bas en Basset, petite commune surnommée « le Petit Nice de la Haute Loire ». Ses étangs et son camping pour un camp de base pour visiter la région riche en châteaux

Notamment grâce à sa situation géographique, une région aux multitudes châteaux en bord de Loire et grâce à ses paysages, ses forets, ses étangs, sa tranquillité, et une météo digne d’un mois d’août.

Plus de 250 attelages, un plateau varié, du side ancien au plus moderne

Qui dit 250 sides, dit plateau varié, du plus rustique au plus moderne. De quoi se remplir les mirettes ! La municipalité ayant participé, c’est un sacré événement pour la commune et les commerçants. Le repas du vendredi soir a été pris en commun avec les villageois (d’où une certaine convivialité). Au menu, en mets bien locaux : la soupe aux choux !



Réservez la date pour 2025 !

L’ASF région Auvergne passe la main pour 2025 à la région Alsace / Lorraine sur la base de loisirs du Colvert 55160 Bonzée du 11 au 17 août.

Contacts :

Daniel au 06 67 03 17 49

Mail : asf.lorrainealsace@gmail.com

Site de l’ASF

Page Facebook

Page Instagram