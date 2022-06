En plus de la nouvelle Pursuit (voir notre essai), Indian enrichit son catalogue 2022 avec de nouvelles éditions "Elite" de ses baggers Chieftain et Challenger, respectivement limitées à 20 et 25 exemplaires en Europe, sur un total de 150 et 200 exemplaires mondiaux. Si rien ne change mécaniquement, les motos se veulent exclusives et luxueuses en termes de design et d’équipements.

"Des finitions hyper premium, en passant par des agréments de conduite technologiques, nous n’avons négligé aucun détail lors de la conception de nos nouveaux baggers Elite" explique Aaron Jax, vice-président d’Indian Motorcycle. "Que vous préfériez la puissance et les performances du moteur à refroidissement liquide de l’Indian Challenger, ou le vrombrissement plus organique et la puissance inégalée du moteur à refroidissement à air de la Chieftain, ces deux Elites élèvent les deux modèles avec de magnifiques pièces de design inspirés de la customisation, directement issus de l’usine."

Indian Challenger Elite 2022 : inspirée des muscle cars américaines

La Challenger Elite troque sa robe de cruiser "classique" contre une livrée inspirée des muscle cars US. Les coloris faits de noir et de gris sont enjolivés de quelques touches de rouge (notez les surpiqures sur la selle et les stripes sur les valises), accentuant ainsi son design de bagger de course.

Cette version Elite se veut évidemment suréquipée : 3 cartographies moteurs, amortisseur arrière réglable selon le niveau de charge, ABS sur l’angle, contrôle de pression des pneus, le tout servi par un écran TFT de 7 pouces compatible avec Apple CarPlay. Outre les commodos rétro-éclairés et l’éclairage adaptatif du phare, la moto se verra équipée d’un système audio PowerBand de 400 watts intégré aux carénages... De quoi envoyer la sauce musicalement lors de ses cruisings !

Enfin, le pare-brise réglable, les poignées chauffantes et les valises d’une contenance totale de 68 litres finissent de souligner l’aspect touring de la moto.

Indian Chieftain Elite 2022 : de bronze et d’acier

On change d’univers avec la Chieftain Elite, qui se veut plus traditionnelle. Les finitions de bronze représentent l’essentiel de son identité visuelle. On les retrouve sur le logo, le bouchon du réservoir, les sacoches, le tableau de bord et sur l’habillage du gros V-twin Thunderstroke 116.

Hormis les les feux de sacoche à LED "Pathfinder" (en option sur la Challenger), les équipements de Chieftain Elite demeurent peu ou prou identiques à ceux de la Challenger Elite.

Aux Etats-Unis, la Challenger Elite s’affiche à 32 999 $ tandis que la Chieftain Elite est donnée pour 34 999 $. Les tarifs européens ne sont pas encore communiqués.