L’esprit reste le même, mais elle se bonifie petit à petit avec le temps. La nouvelle Honda NC750X entame l’année 2025 avec des changements judicieux, aperçus ici et là dans le reste de la gamme. Esthétiquement, elle s’offre une silhouette plus épurée avec un allègement des pièces sur les flancs de carénage.

Honda utilise le nouveau matériau Durabio, une résine de polycarbonate biosourcée, qui est utilisée dans la fabrication de certaines pièces de carénage, de pare-brise et d’autres composants. La NC750X est la première Honda à utiliser un Durabio coloré, avec six pièces de carénages sur les modèles de couleur kaki et noir.

Elle s’équipe aussi d’un tout nouveau phare à leds, ainsi qu’une nouvelle bulle. Un pare-brise réglable en hauteur est disponible en option. Bien entendu, elle conserve son grand coffre de 23 litres situé à la place du réservoir d’essence traditionnel.

Son nouvel écran TFT de 5 pouces reçoit un traitement optique pour offrir une meilleure visibilité en plein soleil. Il offre une connectivité en Bluetooth pour appairer votre smartphone et profiter, via l’application Honda RoadSync, d’une multitude de fonctions. Les commodos sont entièrement revus et celui de gauche permet de commander plus intuitivement l’instrumentation. À savoir qu’il est aussi rétroéclairé.

Côté moteur, la NC750X conserve son twin vertical de 58,6 ch à 6 750 tr/min et son couple de 69 Nm à 4 750 tr/min. Elle est bien entendu compatible, via un bridage, à la législation du permis A2. Grâce au système TBW (Throttle By Wire), elle propose quatre modes de conduite, Sport, Standard, Rain (pluie) et un mode User programmable qui permettent d’affiner sa distribution de puissance et de frein moteur. Le contrôle de traction HSTC est également disponible et réglable sur trois niveaux d’intervention, plus un mode débrayable.

La NC750X fait aussi partie de ses Honda qui offrent la possibilité de conduire une boîte de vitesses automatique grâce au système DCT. Pour 2025, la réponse a encore été affinée pour plus de douceur dans la conduite, comme sur l’Africa Twin. Nouveauté importante, elle s’équipe enfin d’un double disque de freinage avant, avec un diamètre de 296 mm en remplacement du simple disque présent auparavant de 320 mm.

Afin de compenser le poids pris par cette ajout, les nouvelles roues en aluminium moulé perdent quant à elle 1,8 kg sur la balance. Malgré tout, la NC750X gagne 2 kg au final, que ce soit sur la version à boîte mécanique ou sur la DCT. Enfin, les clignotants intègrent le système ESS qui les font clignoter rapidement en cas de freinage d’urgence.

Honda NC750X 2005 : l’essentiel

• Bicylindre à refroidissement liquide de 745 cm3

• 58,6 ch à 6 750 tr/min (A2 : 47,5 ch à 6 000 tr/min)

• 69 N.m à 4 750 tr/min (A2 : 65 N.m à 4 000 tr/min)

• Double disque de 296 mm avec des étriers à 2 pistons à l’avant, au lieu d’un seul disque de 320 mm et d’un étrier à deux pistons

• Nouvelles roues avant en aluminium moulé plus légères (- 1,8 kg)

• Style rafraîchi sur les écopes avant

• Nouveau phare à leds

• Nouvelle bulle

• Nouvel écran TFT de 5 pouces avec une meilleure visibilité en plein soleil

• 4 modes de conduite : Sport, Standard, Rain et User

• Contrôle de traction HSTC à trois niveaux, plus un mode “off”

• Nouveau commodo sur le guidon gauche rétroéclairé

• Nouveau revêtement de selle

• Option DCT

• Grand coffre de 23 litres à la place du réservoir d’essence conservé

• Clignotants avec système d’arrêt d’urgence ESS

• Hauteur de selle augmentée de 2 mm : 802 au lieu de 800 mm

• Poids en hausse de 2 kg (idem pour le DCT)

• Large gamme d’accessoires (pare-brise réglable en hauteur, selle confort…)

Honda NC750X 2005 : fiche technique

Bicylindre en ligne à refroidissement liquide, 745 cm3, 58,6 ch, 69 N.m, réservoir 14,1 litres, poids 216 kg (226 kg en DCT) en ordre de marche, hauteur de selle 802 mm

Prix : à partir de 8 999 euros